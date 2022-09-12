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"التعليم" تُنظّم فعاليات مدرسية بذكرى اندحار الاحتلال عن غزة

12 أيلول / سبتمبر 2022 10:44

غزة - الرأي

نظّمت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة فعاليات تعليمية متنوعة احياءً للذكرى السنوية السابعة عشر للاندحار الاحتلال الصهيوني عن قطاع غزة.

ونفذت المدارس سلسلة من الأنشطة والفعاليات لإحياء هذه الذكرى مثل: تخصيص الإذاعة المدرسية وجانب من الحصص الصفية، وإلقاء الأناشيد الوطنية وتوظيف مجلات الحائط وصفحات المدارس والمنصات الإعلامية واستضافة شخصيات وطنية.

وجرى خلال الفعاليات اطلاع الطلبة على هذا الحدث التاريخي وكيف استطاع شعبنا ومقاومته الباسلة دحر الصهاينة وتطهير القطاع من دنس الاحتلال.

وخلال الفعاليات تم تقديم تحية الفخر والاعتزاز للشهداء والجرحى والأسرى وشعبنا الذي يحتضن المقاومة، كما وُجِّهَت تحية خاصة للثوار والمقاومين الأبطال، وتم التأكيد على التمسك بالوحدة الوطنية وبالثوابت والحقوق الفلسطينية وأهمها تحرير فلسطين والقدس والأسرى وحق عودة اللاجئين.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار توجهات الوزارة نحو زيادة تعزيز القيم الوطنية والإسلامية في نفوس الطلبة وضمن برنامج غرس وتعزيز القيم.

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