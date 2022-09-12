توغل لآليات الاحتلال شرق القرارة

خان يونس - الرأي

توغلت آليات عسكرية إسرائيلية، اليوم الإثنين، في أراضي المواطنين شمال شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بتوغل 6 جرافات، وآليتين عسكريتين لمسافة محدودة في أراضي المواطنين شرق بلدة القرارة وسط عمليات تجريف وإطلاق نار متقطع.