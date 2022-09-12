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توغل لآليات الاحتلال شرق القرارة

12 أيلول / سبتمبر 2022 10:54

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

خان يونس - الرأي

توغلت آليات عسكرية إسرائيلية، اليوم الإثنين، في أراضي المواطنين شمال شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بتوغل 6 جرافات، وآليتين عسكريتين لمسافة محدودة في أراضي المواطنين شرق بلدة القرارة وسط عمليات تجريف وإطلاق نار متقطع.

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