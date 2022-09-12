توغل لآليات الاحتلال شرق القرارة

توغلت آليات عسكرية إسرائيلية، اليوم الإثنين، في أراضي المواطنين شمال شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية، بتوغل 6 جرافات، وآليتين عسكريتين لمسافة محدودة في أراضي المواطنين شرق بلدة القرارة وسط عمليات تجريف وإطلاق نار متقطع.
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12 أيلول / سبتمبر 2022 10:54
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