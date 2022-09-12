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كلية الرباط الجامعية تجري تدريبات بحرية لطلابها

12 أيلول / سبتمبر 2022 11:22

كلية الرباط الجامعية تجري تدريبات بحرية لطلابها
كلية الرباط الجامعية تجري تدريبات بحرية لطلابها

غزة- الرأي

أجرت الرباط الجامعية التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني، تدريبات بحرية  لطلاب المستوى الثالث في دورة "الصاعقة الثالثة"، و"دورة الصاعقة"، ضمن الدورات الحتمية المقررة لتخرج الطلاب ، وحصولهم على شهادة البكالوريوس في العلوم الشرطية.

وتهدف الدورة إلى رفع مستوى اللياقة البدنية لدي الطلاب المشاركين، والتدرُب على العمل في أصعب الظروف، تدريب الطالب علي التعامل في المشاريع الخاصة "الطبوغرافيا والتكتيك العسكري".

كما تهدف الدورة إلى اتقان الطالب كافة التخصصات العسكرية كالهندسة، وأسلحة العدو الاستخبارات والاتصالات والقنص، وتحمل الطالب الضغط من خلال السير مسافات طويلة، بالإضافة لتنمية المهارات القيادية لدي الطالب.

ويتخلل الدورة تدريبات اللياقة البدنية، ومهارات الميدان، والدفاع عن النفس، والتكتيك العسكري، وطب الحروب والقتال في الأماكن المدنية، والاتصالات العسكرية، والقنص، والمسير العسكري.

ويشارك في الدورة 68 طالب، حيث تستمر الدورة لـ 32 يومًا، بواقع 320 ساعة تدريبية يتخللها محاضرات مكتبية وميدانية.

ويجتاز الطلبة المشاركون في الدورة اختبارات قبل الدورة، وبعدها وذلك لقياس مدى الاستفادة من العلوم التي تلقونها خلال الدورة، وذلك على يد أكفأ المدربين في كلية الرباط

كلية الرباط الجامعية تجري تدريبات بحرية لطلابها 2a4cb36e-a8ae-42b1-832c-53bf1ac40264
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