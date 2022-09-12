الصحة تناقش مع وزارتي التعليم والتنمية مشروع تنمية الطفولة المبكرة

غزة- الرأي

عقدت وزارة الصحة الفلسطينية، ممثلة بالإدارة العامة للرعاية الأولية، والإدارة العامة للتخطيط ورسم السياسات، اجتماعاً مع ممثلي وزارتي التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية وذلك بهدف مناقشة ووضع مخططات مشتركة بين الوزارات لتذليل العقبات أمام تطبيق استراتيجيات تنمية الطفولة المبكرة.

وفي كلمة له، أشار مدير عام الرعاية الأولية د. ماهر شامية إلى أن المشروع الذي تقوده وزارته بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات الفلسطينية يهدف إلى تحسين جودة خدمات تنمية الطفولة المبكرة منذ الحمل وحتى سن الخامسة.

وبين د. شامية الأدوار التي تقع على عاتق وزارته على صعيد تعزيز الرعاية الصحية قبل الولادة من خلال خدمات الأمومة والطفولة وبعدها إلى جانب تعزيز التغذية المبكرة والمحاكاة خلال السنوات الأولى من حياة الطفل.

و تباحث المشاركون في الاجتماع الأدوار المنوطة بكل من وزراة التربية والتعليم بالتعاون الوثيق مع وزارة التنمية الاجتماعية في تحسين الوصول إلى خدمات رياض الاطفال للفئة العمرية المستهدفة.

وكان مشروع تنمية الطفولة المبكرة قد أطلقته وزارة الصحة بالتعاون بينها وبين وزارتي التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية خلال سبتمبر من العام 2021.

ويهدف المشروع إلى خلق آثار بيئية واجتماعية إيجابية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة للأطفال حتى سن الخامسة.