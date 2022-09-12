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أوقاف خان يونس تفتتح بئر ومحطة تحلية مياه في مسجد "الصحابة"

12 أيلول / سبتمبر 2022 11:30

أوقاف خان يونس تفتتح بئر ومحطة تحلية مياه في مسجد
أوقاف خان يونس تفتتح بئر ومحطة تحلية مياه في مسجد

خان يونس- الرأي
افتتحت مديرية أوقاف خان يونس بئر ومحطة تحلية مياه في مسجد الصحابة بمنطقة القرارة في المحافظة، بالتعاون مع جمعية "غزي دستك" بتبرع كريم من فاعل خير في المملكة العربية السعودية، بحضور رئيس قسم المساجد د. سامي أبو هداف.


بدوره أكد أبو هداف على أن مياه السبيل من أعظم الصدقة، وأن أجرها عظيم عند الله عز وجل، مبيناً أن المرحلة القادمة ستشهد تحسين الخدمة في دور العبادة بتركيب طاقة شمسية ومحطات تحلية، خاصة أنها تعتبر ضرورة ملحة لسير عمل المساجد على أكمل وجه.


وأشاد بدور المؤسسات المانحة والداعمة والتي تساهم في الارتقاء بطبيعة العمل المسجدي والدعوي علي الشكل الأفضل.
 

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