" المدهون" يطلع مفوض الأمم المتحدة على انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى

غزة- الرأي

وجه وكيل وزارة الأسرى أ. بهاء المدهون، رسالة مكتوبة للمفوض السامي للأم المتحدة لحقوق الانسان " فولكر تورك" بمناسبة توليه منصبه الجديد، موضحاً الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال خاصة الأسرى المرضى منهم.

وأكد المدهون في رسالته على أهمية ممارسة المفوض السامي لدوره الإنساني عبر اتخاذه اجراءات حثيثة وجدية، لوضع حدا للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الأسرى والتي لا تفرق بين الرجال والنساء والأطفال، وذلك خلافا لأحكام القانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات الدولية.

وتضمنت الرسالة شرح مفصل عن أوضاع الأسرى والأسيرات داخل السجون، خاصة الأسرى المرضى وجريمة الإهمال الطبي التي يعاني منها المئات من الأسرى، وحالة الأسرى ناصر أبو حميد الذي يواجه خطر الموت في أي لحظة.

كما وطالب المدهون بضرورة التحرك لوضع حد للانتهاكات الاسرائيلية والمستمرة بحق الاسرى الفلسطينيين، والعمل على الضغط على الاحتلال لوقف ممارسات اللاإنسانية وحماية حقوق الأشخاص المحرومين من حرياتهم للأسرى الفلسطينيين القابعين في السجون (الإسرائيلية) .