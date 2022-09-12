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مسير طلابي كبير إحياءً لذكرى اندحار الاحتلال عن غزة

12 أيلول / سبتمبر 2022 12:20

جانب من المسير
جانب من المسير

غزة - الرأي

نظمت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الإثنين، مسيرا كشفيا كبيرا في الذكرى السنوية السابعة عشر للاندحار الإسرائيلي عن قطاع غزة.

وانطلق المسير من شارع قصر العدل باتجاه المستشفى التركي بمدينة الزهراء بمشاركة 1000 طالب وطالبة.

وقال مدير عام الأنشطة الطلابية بالوزارة مازن الخطيب خلال حديثه لوكالة "الرأي" إن هذه الفعالية تأتي إحياءً للذكرى الـ 17 لاندحار الاحتلال عن غزة وتأكيدا على اندحاره لا محالة عن باقي الأرض الفلسطينية.

بدوره، ذكر مدير الدائرة الرياضية والكشفية بالوزارة عبد الغني الشيخ، أن ما يزيد عن 1000 طالب وطالبة من الكشافة والزهرات والمرشدات شاركوا في فعالية المسير لإحياء ذكرى اندحار الاحتلال عن قطاع غزة.

وأوضح الشيخ لـ "الرأي" أن الفعالية تهدف لغرس حب الوطن في نفوس الطلبة والانتماء لأرض فلسطين.

من جهتهم، عبر عدد من الطلبة المشاركين في المسير الكشفي خلال حديثهم لوكالة "الرأي" عن حبهم لفلسطين وعاصمتها القدس، معربين عن آمالهم بتحريرها من الاحتلال عما قريب.

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