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مدير أوقاف رفح يبحث سبل التعاون المشترك مع الشرطة المجتمعية

12 أيلول / سبتمبر 2022 12:23

مدير أوقاف رفح يبحث سبل التعاون المشترك مع الشرطة المجتمعية
مدير أوقاف رفح يبحث سبل التعاون المشترك مع الشرطة المجتمعية

رفح -الرأي


بحث مدير أوقاف رفح أ. محمد أبو عامر سبل التعاون المشترك مع إدارة الشرطة المجتمعية في المحافظة، والمساهمة في معالجة الإشكاليات التي تتعرض لها الأسرة الفلسطينية، وآليات حماية الحاضنة المجتمعية.

وأكد أبو عامر أن الأوقاف أبوابها مشرعة لأي تعاون يخدم أبناء شعبنا وتحصينه من المشكلات، مشيراً إلى أهمية إيجاد مساحات عملٍ، للحد من المخاطر التي تهدد النسيج الاجتماعي والعمل على معالجتها من خلال رؤية واضحة تساعد في تكامل الجهود للوصول إلى التعاون الأهلي.

في السياق ذاته، تفقد أبو عامر أعمال بناء مبنى لجنة زكاة معسكر رفح وسط المحافظة، وذلك للاطلاع على سير العمل ومناقشة العديد من القضايا من أجل استكمال أعمال البناء، منوهاُ بأن قسم الزكاة من الأقسام المهمة في المديرية الذي له الأثر الكبير في خدمة شريحة كبيرة من أبناء شعبنا.

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