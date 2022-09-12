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"صندوق الشباب": القرعة العلنية للقرض الحسن للزواج الأسبوع المقبل

12 أيلول / سبتمبر 2022 12:28

أرشيف
أرشيف

غزة-الرأي

قرر مجلس إدارة صندوق الشباب الفلسطيني تحديد الأسبوع المقبل موعدًا لإجراء القرعة العلنية لاختيار المستفيدين من الدورة الحالية للقرض الحسن للزواج، جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الصندوق، بحضور رئيس الصندوق الأستاذ أحمد محيسن، وأعضاء مجلس الإدارة.
 
وأطلع محيسن أعضاء مجلس إدارة الصندوق على تفاصيل جولته الخارجية في تركيا والمشاركة في عدة مؤتمرات وفعاليات دولية، وعرض تجربة صندوق دعم الشباب الفلسطيني في مؤتمر الشباب الدولي الثالث في تركيا، حيث نال إعجاب المشاركين في المؤتمر.
 
وأوضح محيسن أن الاجتماع ناقش آخر المستجدات الخاصة بالصندوق، خاصة النسخة الرابعة من برنامج تمويل المشاريع الصغيرة "دلني على السوق"، وبرنامج الزواج والمنحة المقدمة للصندوق من مؤسسة حمد بن جاسم وحمد الخيرية، والذي أعُلن عنه مؤخرًا وشهد تفاعلًا كبيرًا من الشباب المقبلين على الزواج.
 
وأكد رئيس الصندوق أن العمل يجري حاليًا لاستقبال الطلبات من الشباب المقبلين على الزواج للاستفادة من البرنامج، وسيتم بداية الأسبوع القادم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية من خلال البث المباشر تأكيدًا على مبدأ النزاهة والشفافية في اختيار المستفيدين.
 
وأشار إلى أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق ناقشوا خلال الإجتماع سُبل توفير الدعم والموازنات المالية لصالح الصندوق من أجل الارتقاء بالخدمات التي يقدمها، وتفعيل كافة برامج الصندوق وتوسيع قاعدة الشباب المستفيدين.

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