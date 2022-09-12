كلية الدعوة الإسلامية بالأوقاف - فرع الشمال – تلتقي بالطلبة الجُدد

غزة- الرأي



التقى قسم شؤون الطلبة بكلية الدعوة الاسلامية التابعة لوزارة الأوقاف لقاءً بالطلبة الجدد، لاطلاعهم على الأنظمة واللوائح المعمول بها داخل الكلية، بحضور مدير الكلية أ. عبد القادر سالم، ورئيس قسم شؤون الطلاب أ. محمد فارس، ومساعد النائب الأكاديمي د. جهاد الحناوي.



بدوره استعرض سالم رسالة الكلية وطبيعة الدراسة خلال المراحل التعليمية المقبلة، وأهمية الالتزام بالمساقات والمواد العلمية، مشيراً إلى أن الكلية تسعى دوماً لتقديم خدمة كاملة للطلبة والوقوف بجانبهم طيلة سنوات الدراسة.



وأفاد أن الأوقاف تولى ملف التعليم الشرعي اهتماماً كبيراً، وتسعى إلي تخريج طلبة يحملون العلم، ليكون منهجاً وطريقاً في حياتهم وتبليغه للعالمين كافة.



وفي سياق آخر، أنهت كلية الدعوة الإسلامية – الوسطي- مدارسة كتاب معالم السنة النبوية للشيخ "صالح الشامي"، بهدف إثراء العلوم والمعارف وزيادة التفقه في بحضور لفيف من الدعاة وطلبة العلم الشرعي.