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خلال ورشة عمل

الصحة تناقش مخرجات تطبيق معايير خدمات العلاج الطبيعي بالوزارة

12 أيلول / سبتمبر 2022 01:23

الصحة تناقش مخرجات تطبيق معايير خدمات العلاج الطبيعي بالوزارة
الصحة تناقش مخرجات تطبيق معايير خدمات العلاج الطبيعي بالوزارة

غزة- الرأي

أكد مستشار المهن الطبية بوزارة الصحة د . منير البرش على سعي الوزارة لتعزيز المهن الصحية، من خلال البرامج المشتركة التي تستطيع البناء والتكامل مع الشركاء، بما يليق بالخدمات الصحية المقدمة للمواطن الفلسطيني.

جاء ذلك خلال الورشة التي نظمتها وحدة العلاج الطبيعي والتأهيل بوزارة الصحة حول، مخرجات تطبيق مبادئ ومعايير تقديم خدمات العلاج الطبيعي في وزارة الصحة، واتخاذ مركز الشيخ رضوان كنموذج تجريبي بالتعاون مع اللجنة العلمية للصليب الأحمر الدولي.

وكان ذلك بحضور السيد ماوريتسيو نائب منسق الصحة العامة في الأراضي الفلسطينية، ومدير برنامج التأهيل الجسدي د. احمد موسى بالصليب الأحمر الدولي، وعدد من المدراء العامين، والاكاديميين، ورؤساء الاقسام.

من جهته، بين مدير وحدة العلاج الطبيعي والتأهيل بوزارة الصحة د.سامي عويمر سعي الوحدة لتعزيز العمل في أقسامها المختلفة في المستشفيات والمراكز الصحية من خلال البرامج التدريبية المستمرة للكادر البشري، وتطوير بيئة العمل وتعزيزها بالأجهزة الحديثة، مقدما شكره لعيادة الشيخ رضوان وطاقمها المتعاون في انجاح العمل كنموذج في تطبيق دليل مبادئ تقديم خدمات العلاج الطبيعي.


ووجه د. ابو عويمر شكره لشركاء العمل في وضع دليل مبادئ تقديم خدمات العلاج الطبيعي، مشيرا إلى دور الوحدة في تنفيذ حملة من الأنشطة بما يتوافق مع المبادئ والمعايير الدولية التي تم اعتمادها من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتخلل اللقاء تكريم المشاركين في تطوير دليل مبادئ وتقديم خدمات العلاج الطبيعي والقائمين على إنجاحه كنموذج في عيادة الشيخ رضوان.

كما تم خلال اللقاء ،استعراض لتجربة تطبيق العمل في عيادة  الشيخ رضوان ، واستعراض لإحدى قصص النجاح في علاج عدد من الحالات من خلال دراسة حالتهم وتطبيق جلسات العلاج الطبيعي.
 

 

 

 

 

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