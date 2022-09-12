وكالة الرأي الفلسطينية المحكمة العسكرية تمهل المتهم" أبو مغصيب" 10 أيام لتسليم نفسه وكالة الرأي الفلسطينية "السلامة الخيرية" توقع مشروع الخدمات الصحية المنزلية للجرحى وذوي الإعاقة وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة الاتصالات يلتقي بوحدة تطوير البرمجيات الحكومية وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تستكمل خطة التفتيش على موازين أسواق الذهب بالوسطى وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام: نسجل اعتزازنا بالقامات الوطنية من رجال الإصلاح وكالة الرأي الفلسطينية غزة: انطلاق فعاليات الحملة الدولية لحماية المحتوى الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تناقش مخرجات تطبيق معايير خدمات العلاج الطبيعي بالوزارة وكالة الرأي الفلسطينية العدل تطالب منظمة التعاون الإسلامي باتخاذ موقف جدي ضد جرائم الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تُنظّم معرضاً فنياً للرسومات الوطنية في ذكرى الاندحار وكالة الرأي الفلسطينية كلية الدعوة الإسلامية بالأوقاف - فرع الشمال – تلتقي بالطلبة الجُدد
أخبار » الأخبار الحكومية

خلال لقاء نظمته الإدارة العامة لشئون العشائر بوزارة الداخلية..

النائب العام: نسجل اعتزازنا بالقامات الوطنية من رجال الإصلاح

12 أيلول / سبتمبر 2022 01:58

النائب العام: نسجل اعتزازنا بالقامات الوطنية من رجال الإصلاح
النائب العام: نسجل اعتزازنا بالقامات الوطنية من رجال الإصلاح

غزة- الرأي

أكد النائب العام المستشار د محمد النحال، على الشراكة الفاعلة بين النيابة العامة ولجان الإصلاح والوجهاء في تحقيق العدالة والاستقرار في البلاد، من خلال متابعة النيابة لدورهم الفاعل في خدمة أبناء شعبنا وإصلاح ذات البين، وأنهم صمام أمان في المجتمع.

جاء ذلك، خلال كلمته في لقاء نظمته الإدارة العامة لشئون العشائر بوزارة الداخلية، تحت عنوان "شركاء من أجل العدالة".

وكان بحضور رئيس ديوان النائب العام المستشار حسني الهباش، ورئيس ديوان المظالم د. حسن الصيفي، ورئيس رابطة علماء فلسطين أ.د. ماهر الحولي، ومدير عام شئون العشائر بوزارة الداخلية د. علاء الدين العكلوك ورئيس الهيئة العليا لشئون العشائر الحاج. أبو سلمان المغني، ورئيس لجان الإصلاح في التواصل أ. تحسين الوادية، ولفيف من وجهاء ومخاتير ولجان إصلاح قطاع غزة.

كما وشدد النائب العام على رؤية النيابة العامة فيما يخص دماء الأبرياء، وقال "أن الاعتداء على دماء الناس خط أحمر، ولا يجوز لأحد الاعتداء على حرمة الدم وأرواح الناس، ولا يمكن التهاون في هذه الدماء، وان النيابة العامة لن تتردد في تنفيذ أحكام الإعدام بحق من يثبت اعتداءه على حرمة الدماء، وان السلاح له وجهة واحدة هي الاحتلال وليس أبناء شعبنا، ومن يلوث سلاح المقاومة بقتل أو إيذاء أبناء شعبنا سيجد النيابة والحكومة له بالمرصاد".

وبدوره رحب مدير عام شئون العشائر بوزارة الداخلية د. علاء الدين العكلوك، بسعادة المستشار النائب العام وجميع الضيوف الحاضرين، وأشاد بدور رجال الإصلاح في حفظ السلم المجتمعي، وان هذا اللقاء تأكيد على علاقة التكامل بين الوجهاء ومؤسسات الدولة، وانه يجسد التعاون والتواصل المستمر مع النيابة العامة من أجل خدمة أبناء شعبنا، وأكد أن العشائر ستعمل جنباُ إلى جنب مع النيابة لحفظ أمن البلاد واستقراره.


من ناحيته قال د. الصيفي، أن المنظومة العشائرية تاريخها سبق المنظومة الحكومية ووجود القضاء المدني، وبهذا تقع على عاتقهم مسئولية كبيرة في حفظ المجتمع وأمنه، مؤكداً ان دور القضاء العشائري لا يمكن الاستغناء عنه، ويعتبر دور تكاملي للمؤسسات القضائية والحكومية، ودعا من خلال اللقاء لجان العشائر إلى إعادة صياغة وبناء منظومتها، والتي تقوم على التكامل والتعاون مع الجهات الرسمية، لضمان استمرارية وفاعلية دورها الوطني الكبير.

ecc0565c-25a4-4037-b2d1-e4c9714b9635 d078f415-8010-4fb8-a1f7-f048fc6ce636 النائب العام: نسجل اعتزازنا بالقامات الوطنية من رجال الإصلاح
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"السلامة الخيرية" توقع مشروع الخدمات الصحية المنزلية للجرحى وذوي الإعاقة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟