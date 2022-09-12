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الاقتصاد تستكمل خطة التفتيش على موازين أسواق الذهب بالوسطى

12 أيلول / سبتمبر 2022 02:03

الاقتصاد تستكمل خطة التفتيش على موازين أسواق الذهب بالوسطى
الاقتصاد تستكمل خطة التفتيش على موازين أسواق الذهب بالوسطى

الوسطى-  الرأي
بدأت دائرة القياس التابعة للإدارة العامة لحماية المستهلك والمكاتب الفرعية في وزارة الاقتصاد الوطني، بتنفيذ خطة التفتيش والرقابة على موازين أسواق الذهب المحافظة الوسطى.

وقالت الدائرة إنها  استكملت  الخطة الخاصة بمحلات الذهب بمحافظة غزة، والتي استهدفت  محلات المحافظة الوسطى بعد الانتهاء من محافظة غزة

وافادت أن  اللجنة نظمت  20 زيارة، واصدار  15 شهادة وتحرير 3 مخالفات لـ 3 تجار لم يلتزموا بشروط الترخيص. 

 
وأوضحت أن الخطة تأتي ضمن مساعي الدائرة لحماية المواطنين وضبط الأوزان والموازين في اسواق الذهب   وحماية المواطن والمستهلك من التلاعب  بالاوزان. 


وتستهدف الخطة جميع  محلات الذهب، وتتضمن الزيارات فحص ومعايرة الموازين  والتأكد من سلامتها وعدم التلاعب من قبل أصحاب المحلات وعمل التراخيص والإجراءات اللازمة حسب الأصول.

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