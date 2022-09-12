وكيل وزارة الاتصالات يلتقي بوحدة تطوير البرمجيات الحكومية

غزة- الرأي

التقى وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات م. سهيل مدوخ بوحدة تطوير البرمجيات، وذلك بحضور م. محمد المتربيعي مدير وحدة عام تطوير البرمجيات الحكومية م. إسماعيل حمادة مدير عام المعلوماتية، و م. بهجت الغفير مدير عام وحدة التخطيط والتطوير المؤسسي وعدداً من الموظفين العاملين بالوحدة، وذلك في مقر الوزارة بقاعة الشهيد أحمد أبو وردة.



وأدار اللقاء م. محمد المتربيعي، حيث تم عرض أهم الإنجازات التي قامت بها وحدة تطوير البرمجيات منذ بداية عام 2022، حيث أوضح أنه تم تطوير العديد من الأنظمة والبرامج والتطبيقات في إطار التحول الالكتروني للخدمات الحكومية داخل المؤسسات الحكومية، والتي تمثلت في تطوير تطبيق (العدالة الجنائية) الخاص بالنيابة العامة، وإنشاء أكثر من 57 خدمة الكترونية خلال 2022 عبر البوابة الرقمية للمعاملات الحكومية، وتطوير منظومة ادارة الحوالات المالية، وتطوير خدمة الحصول على رخصة القيادة التابعة لوزارة النقل والمواصلات بالشراكة مع وزارة الصحة.



واوضح أن دائرة تطوير البرمجيات عملت على تطوير الأنظمة المحوسبة داخل الوزارة، وتشغيل منظومة بنك البريد (نسخة الويب) في جميع فروع البريد، وتطوير منظومة التراخيص، وتطوير نظام تقييم جائزة أفضل فكرة شبابية داعمة للتحول الرقمي في العمل الحكومي، وتطوير نظام فرز طلبات المشاركين في مشروع We Start ووضع الخطط الدراسية والمشاركة في مقابلات المتقدمين للانتساب للمشروع، وتطوير خدمة البطاقة الشرائية الخاصة ببنك البريد.



كما وأشار م. المتربيعي إلى دور وحدة تطوير البرمجيات في الانظمة القياسية المركزية، وانجاز المرحلة الاولي والثانية والثالثة من نظام المشاريع المركزي الحكومي، والتطوير المستمر لمنظومة المراسلات الادارية، وتطوير منظومة مستودع الملفات الحكومي، وتقديم الدعم الفني اللازم للأنظمة القياسية المركزية (شئون الموظفين –العهد والمخازن- الخطة التشغيلية – سندات الدفع الحكومية)، وأيضا تطوير بعض الخدمات في منظومة الاضرار المركزية، وتطوير منظومة التقييم المركزية، ومنظومة دليل الاجراءات الحكومية، والمواقع والخدمات الإلكترونية، وتطوير العديد من المواقع الالكترونية للمؤسسات الحكومية، والعمل على تطوير خدمة خلو الطرف للمتقاعدين والمنتهية خدماتهم، وتطوير الموقع الالكتروني الخاص بجائزة أفضل فكرة شبابية داعمة للتحول الرقمي في العمل الحكومي، وتطوير الموقع الالكتروني الخاص بجائزة التحول الرقمي في القطاع.



وبين م. المتربيعي فريق الوحدة تطوير البرمجيات شارك في تنفيذ البرنامج التأهيلي لموظفي تكنولوجيا المعلومات الجدد، ولجان مقابلات وظيفية في ديوان الموظفين العام، والمشاركة في إنجاح التدريب الصيفي لعام 2022.



من جانبه أثنى وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أداء دائرة تطوير البرمجيات بالوزارة، مثمناً دورها المتميز في تطوير وحوسبة العديد من الخدمات الحكومية والتطبيقات والبرامج، وأن عمل الوحدة يمثل نموذج جديد في تطوير البرمجيات للتحول الحكومي، وأن عملها مثل مزيجا بين القطاع العام والخاص.



وأشار م. مدوخ أن العبء الملقى على عاتق وزارة الاتصالات كبير في إطار التحول الرقمي الحكومي، وأن الوزارة شريكة في تطوير وحوسبة العمل وهندسة العمليات في ظل التحديات الموجودة، وذلك بما يضمن التميز والانجاز والاستدامة، وتوفير بيئة ملائمة للعمل، وتوفير امكانات متاحة لتحسين ظروف العمل.



وذكر أن استراتيجية التحول الرقمي التي أقرتها الحكومة هي جزء من العملية الهامة للمنظومة المحوسبة في إطار التحول الرقمي، مشيراً أن هذه الاستراتيجية بحاجة إلى الترويج للخدمات والأنظمة التي تم إنجازها لزيادة عدد مستخدميها والاستفادة من آراؤهم حول آلية عملها وتطويرها.



من جانب آخر أوضح م. إسماعيل حمادة مدير عام المعلوماتية مبيناً أن وحدة تطوير البرمجيات مضى عام على تأسيسها ولها إنجازات كبيرة على مستوى تطوير الأنظمة والبرامج والتطبيقات المحوسبة.



وفي ختام اللقاء تم التأكيد على ضرورة توفير الاحتياجات اللازمة لاستمرار العمل، واعداد دليل لجودة الأنظمة والخدمات الحكومية، واقرار التدريب السنوي لفريق العمل ضمن خطة تدريبة وتنظيم ورش عمل وندوات وعقد لقاءات بشكل مستمر في إطار التحسين المستمر لفريق العمل.