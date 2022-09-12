بلدية النصيرات تبحث التعاون المشترك مع إدارة النفايات الصلبة

الوسطى- الرأي

بحث وفد من بلدية النصيرات مع مجلس إدارة النفايات الصلبة، سبل تعزيز التعاون المشترك، وإيجاد حلول فنية لتحسين عملية جمع وترحيل النفايات الصلبة والتخلص منها، والقضاء على المكبات العشوائية.

وضم وفد بلدية النصيرات كلا من، مدير البلدية م. أيمن أبو عطايا، مدير الدائرة المالية أ. محمد منصور، ومدير دائرة الصحة والبيئة م. علي الهباش، بينما مثّل وفد مجلس ادارة النفايات الصلبة كلا من، مدير المجلس م. طارق الهباش، مدير العمليات م. وسام أبو جلمبو، والمدير المالي أ. حازم المدهون.



وناقش الوفد سُبُل تنظيم خطوط سير آليات جمع النفايات، بهدف تقليل النفقات التشغيلية، وتحسين خدمة جمع وترحيل النفايات، بما يعود بالمنفعة العامة على الجميع.



