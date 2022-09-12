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ديوان الموظفين يطلق خدمة الصادر الإلكتروني

12 أيلول / سبتمبر 2022 02:22

غزة - الرأي

أعلن ديوان الموظفين العام في غزة، اليوم الإثنين، عن إطلاق خدمة الصادر الالكتروني، ضمن واحدة من الخدمات الالكترونية المحدثة، التي تعمل وحدة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات على توفيرها، بما يساعد الدوائر الحكومية في الاطلاع الكترونياً على معاملات موظفيها المنفذة داخل ديوان الموظفين العام.

وقال الديوان، إنه بات بمقدور مفوض الدائرة الحكومية من خلال خدمة الصادر الالكتروني، استخراج نسخة الكترونية من معاملات الموظفين بصيغة PDF، إضافة إلى البحث عن أرشيف معاملات الموظفين والوصول لها بشكل سهل، مع التبليغ عن أية ملاحظات حول المعاملات حال وجودها.

وأضاف أن إطلاق خدمة الصادر الالكتروني يأتي استكمالاً لخطة التحول الالكتروني الشاملة التي يعمل ديوان الموظفين العام على تنفيذها خلال الأعوام القادمة، والتي سيكون لها الأثر الكبير في توفير الوقت والجهد وزيادة مستوى التنسيق والمتابعة مع مسؤولي الشؤون الإدارية في مختلف الدوائر الحكومية.

جدير بالذكر أن خدمة الصادر الالكتروني التي أطلقها ديوان الموظفين العام، ستساعد الدوائر الحكومية في التعرف على مستجدات معاملات موظفيها دون الحاجة إلى التواجد في مقر الديوان بهدف استلامها باليد، إلى جانب توفير كميات كبيرة من الأوراق المستخدمة في طباعة المعاملات.

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