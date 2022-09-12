الارشاد الزراعي تناقش توحيد المنهجية المتبعة في حصر المساحات الزراعية

غزة- الرأي



عقدت الإدارة العامة للإرشاد وخدمات المزارعين بوزارة الزراعة بدوائرها المختلفة في المحافظات الخمس، لقاءً تنسيقيا مع الإدارة العامة للتخطيط والسياسات.



يأتي ذلك بهدف التنسيق المشترك بين الادارتين في إنجاح العمل،و الذي يصب بكل الاشكال للنهوض بالقطاع الزراعي،ولضمان نجاح المواسم الزراعية،وتحقيق المزارعين لأعلى إنتاجية ممكنة،وتنفيذ الممارسات الزراعية الجيدة.



وجرى خلال اللقاء التأكيد علي توحيد المنهجية المتبعة في حصر المساحات والاحصائيات في القطاعات الزراعية المختلفة،وبلورة مخرجات تساهم بشكل أساسي و رئيسي في بناء السياسات والخطط الاستراتيجية لوزارة الزراعة.