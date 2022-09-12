هنية يهنئ الفائزين في انتخابات الجماعة الإسلامية في لبنان

وكالات-الرأي:

أجرى رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية ظهر اليوم اتصالاً هاتفياً مع كلٍ من محمد طقّوش ، ومحمد شاتيلا، وقدم لهما التهنئة بالثّقة التي أولاهما إياها قادة الجماعة الإسلامية وكوادرها في لبنان في الانتخابات التي جرت يوم أمس الأحد، حيث تم انتخاب الأخ محمد طقّوش أميناً عاماً للجماعة خلفاً للأمين العام السابق الأخ عزام الأيوبي الذي أنهى دورتين في موقعه، كما تم تجديد الثقة للأخ محمد شاتيلا رئيساً لمجلس شورى الجماعة لدورة ثانية.

وأعرب هنية عن خالص أمنياته للأخوين بالتوفيق والنجاح في الأمانة التي حُمّلاها وفي قيادتهما الجماعة الإسلامية على طريق البناء والارتقاء وتعزيز دور الجماعة في النسيج الوطني اللبناني، وفي دعم حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية؛ لما للجماعة من دور عروبي وإسلامي وعهد تاريخي مشرّف في مقاومة الاحتلال ودعم القضية وصمود الشعب الفلسطيني وخاصة في مخيمات لبنان.

كما أشاد رئيس حماس بالأمين العام السابق الأخ عزّام الأيوبي وبمواقفه القويّة الداعمة للشعب الفلسطيني ولحقوقه الوطنية الثابتة، كامتداد أيضا لمسيرة الأمناء العامين السابقين، راجياً له المزيد من العطاء في الأطر القيادية للجماعة الإسلامية، والتقدّم في خدمة لبنان الشقيق، والعالم الإسلامي الكبير.