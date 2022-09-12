معروف يُصحح تداولات خاطئة لبعض تفاصيل تعديلات قانون الأحوال الشخصية

غزة- الرأي:

صحح رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أ. سلامة معروف، تداولات خاطئة لبعض تفاصيل تعديلات قانون الأحوال الشخصية المنظور حاليًا أمام المجلس التشريعي.

وذكر معروف في تدوينة نشرها عبر صفحته على “فيسبوك”، أنّ الخطأ المتداول الأول هو ضرورة إبلاغ وأخذ إذن الزوجة الأولى لمن يعتزم الزواج بامرأة ثانية.

وأوضح أنّ الصواب إبلاغ الزوجة هو خيار للمحكمة وليس وجوبيًا، مع ضرورة تأكد القاضي على قدرة الزوج على الإنفاق وتوفير كل الحقوق وإعلام الثانية بأن زوجها سبق له الزواج.

وأما الخطأ المتداول الثاني، فهو وجوب تجديد عقد الزواج كل 3 شهور، مبيّنًا أنّ الصواب وجوب توثيق عقد الزواج خلال 3 أشهر من تاريخ العقد، ويعاقب كل من لا يوثق هذا العقد.