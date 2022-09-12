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حسن اللوح يُشيد بأداء القائمين على انجاح المؤتمر الطبي السابع للنساء والتوليد

12 أيلول / سبتمبر 2022 06:34

المؤتمر الطبي
المؤتمر الطبي

غزة- الرأي:

أشاد د. حسن اللوح مدير مستشفى النساء والتوليد بمجمع الشفاء الطبي ، بأداء القائمين على إنجاح المؤتمر الطبي السابع للنساء والتوليد والذي حقق نجاحا كبيرا وأحدث صدى واسع على مستوى وزارة الصحة.

ووجه شكره لوزارة الصحة ممثلة بوكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش ولمدير عام المجمع د. محمد أبو سلمية وذلك لدعمهم الكبير والمتواصل ، وكذلك شكر الدكتور محمد الحساينة رئيس المؤتمر ولرؤساء اللجان التحضيرية والعلمية وللوفد الطبي القادم من المحافظات الشمالية ولشركات الأدوية الراعية للمؤتمر والمؤسسات الدولية وللأعضاء المشاركين والمحاضرين الذين قدموا الأوراق والمحاضرات العلمية.

وتمنى اللوح النجاحات الدائمة للطواقم الطبية بمستشفى النساء والتوليد، مؤكدا على ضرورة عقد المؤتمر القادم في نفس التوقيت العام القادم.
 

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