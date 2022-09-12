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صبري: الأقصى يحتاج لوقفة عربية وإسلامية للتصدي لانتهاكات الاحتلال

12 أيلول / سبتمبر 2022 07:16

عكرمة صبري
عكرمة صبري

الضفة المحتلة-الرأي:

أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري على أن انتهاكات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأقصى تحتاج إلى وقفة عربية وإسلامية.

وحذر صبري من خطورة الحفريات (الإسرائيلية) التي أضعفت أساسات الأقصى وجعلتها مكشوفة.

وقال: "إن الاحتلال أنفق ملايين الدولارات على الحفريات لكنه لم يجد حجراً واحداً من تاريخه المزعوم".

ودعا رجال الأعمال في العالم العربي "استثمار جزء من رأس مالهم في فلسطين؛ لدعم صمود الفلسطينيين على أرضهم، وفصل الاقتصاد الفلسطيني عن الهيمنة (الإسرائيلية)".

وكثفت منظمات الهيكل المزعوم من دعواتها لتنفيذ أوسع اقتحام للمسجد الأقصى نهاية الشهر الجاري، في ذكرى ما يسمى "رأس السنة العبرية".

وبدأت منظمات الهيكل المزعوم حشد أنصارها لاقتحام الأقصى، حيث ستشهد الفترة القادمة موجة عاتية من العدوان الاستيطاني على المسجد الأقصى من اقتحامات ونفخ في البوق، والرقص واستباحة المسجد؛ سعيا لتهويده بشكل كامل وفرض واقع جديد فيه.

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