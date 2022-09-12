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الاحتلال يحول القادة البرغوثي وزيد وعاصي إلى الاعتقال الإداري

12 أيلول / سبتمبر 2022 09:02

الداخل المحتل-الرأي:

قررت سلطات الاحتلال، تحويل القياديين بحركة المقاومة الإسلامية حماس محمود البرغوثي وأحمد زيد ومنسق قائمة "القدس موعدنا" ناجح عاصي إلى الاعتقال الإداري.

وأصدرت محكمة الاحتلال قراراً بتحويل منسق قائمة القدس موعدنا التابعة لحركة حماس ناجح عاصي إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، إلى جانب تحويل القيادي بحركة حماس محمود البرغوثي إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر أيضاً.

وأوقفت قوات الاحتلال البرغوثي قبل نحو أسبوع على حاجز عسكري، مقام على مدخل قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وفي سياق متصل، قررت محكمة الاحتلال الاعتقال الإداري بحق القيادي بحركة حماس أحمد زيد، وذلك لمدة أربعة أشهر.

وأمضى القيادي زيد أكثر من 12 عاماً في سجون الاحتلال جميعها في الاعتقال الإداري، وتم إبعاده إلى مرج الزهور في جنوب لبنان عام 1992 لمدة عام كامل مع المئات من كوادر حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

ولا تمضي على تحرر زيد سوى أشهر قليلة، حتى يعيد الاحتلال اعتقاله وتحويله للحبس الإداري لفترات طويلة دون توجيه أي تهمة ضده.

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