الاحتلال يعتقل شابًا من القدس المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، شابًا من مدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد بدر بعد اعتقال والده وشقيقه واقتحام منزله عدة مرات.
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12 أيلول / سبتمبر 2022 09:09
الضفة المحتلة-الرأي:
اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، شابًا من مدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد بدر بعد اعتقال والده وشقيقه واقتحام منزله عدة مرات.
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