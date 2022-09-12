الاحتلال يعتقل شابًا من القدس المحتلة

الضفة المحتلة-الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، شابًا من مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد بدر بعد اعتقال والده وشقيقه واقتحام منزله عدة مرات.