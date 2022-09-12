قوات خاصة "إسرائيلية" تختطف اسيرًا محررًا من مخيم الدهيشة

اختطفت وحدة خاصة "إسرائيلية"، مساء اليوم الاثنين، اسيرا محررا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم المحتلة.
وأكد عم المختطف ثائر شمروخ، أن وحدة خاصة قامت باختطاف رغد رائد شمروخ (٢٦ عاما)، اثناء تواجده امام مدخل المخيم الرئيس.
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12 أيلول / سبتمبر 2022 09:19
الضفة المحتلة-الرأي:
اختطفت وحدة خاصة "إسرائيلية"، مساء اليوم الاثنين، اسيرا محررا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم المحتلة.
وأكد عم المختطف ثائر شمروخ، أن وحدة خاصة قامت باختطاف رغد رائد شمروخ (٢٦ عاما)، اثناء تواجده امام مدخل المخيم الرئيس.
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