قوات خاصة "إسرائيلية" تختطف اسيرًا محررًا من مخيم الدهيشة

20:11المقاومة الشعبية: الاحتلال لم يتحمل فاتورة احتلاله لغزة والسجال بيننا لم ينتهِ

21:19قوات خاصة "إسرائيلية" تختطف اسيرًا محررًا من مخيم الدهيشة

21:09الاحتلال يعتقل شابًا من القدس المحتلة

إستطلاع للرأي

جاري التصويت ...

ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟