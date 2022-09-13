ابتكار غشاء بلاستيكي يقضي على الفيروسات

ابتكر علماء جامعة كوينز في بلفاست غشاء من البلاستيك يقضي على الفيروسات.

وتشير مجلة Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology، إلى أن فريقا من علماء الجامعة ابتكر غشاء يمكنه في ظروف إضاءة الغرفة قتل الفيروسات التي تسقط على سطحه.

ووفقا للمبتكرين، يمتاز هذا الغشاء بإمكانية التعقيم الذاتي، بواسطة طبقة رقيقة من الجسيمات التي تمتص الأشعة فوق البنفسجية وتنتج أنواعا من الأكسجين النشط، التي تقتل الفيروسات بما فيها الفيروس التاجي المستجد.

وقد اختبر الباحثون هذا الغشاء على سلالتين من فيروس الإنفلونزا А وفيروسات بيكورناوي Picornaviridae والفيروس التاجي. وقد أظهر الغشاء فعاليته ليس فقط تحت تأثير الأشعة فوق البنفسجية، بل وأيضا في ظل ظروف الإضاءة العادية للغرفة. بالإضافة إلى ذلك، الغشاء الجديد بخلاف الأشرطة البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة، صديق للبيئة بدرجة أكبر. لذلك يوصي المبتكرون باستخدامه في المؤسسات الطبية والأماكن العامة وكذلك في إنتاج الغذاء.

المصدر: لينتا. رو