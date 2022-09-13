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أطعمة تسبب الإمساك.. ابتعد عنها

13 أيلول / سبتمبر 2022 08:44

أطعمة تسبب الإمساك.. ابتعد عنها
أطعمة تسبب الإمساك.. ابتعد عنها

الإمساك من المشاكل الشائعة اللتى يعانها منها الكثيرون وقد يرافقها بعض الاعراض مثل الانتفاخ والغازات والألم فمثلما يوجد العديد من الأطعمة التي يمكنك تناولها للمساعدة في منع الإمساك أو تخفيفه، فهناك أطعمة يمكن أن يكون لها تأثير ملزم يمكن أن يجعل الإمساك أسوأ وحسب ما ذكره موقع medicinenet فهى:

الموز
يعتبر الموز لغزًا عندما يتعلق الأمر بأطعمة الإمساك التي يجب تجنبها إنها مسألة توقيت،  يمكن أن يسبب الموز غير الناضج الإمساك، و يمكن أن يساعد الموز الناضج في تخفيف الإمساك.

يسبب الموز الأخضر الإمساك لأنه لا يزال يحتوي على الكثير من النشا ، والذي قد يصعب على الجسم هضم، إذا كان شخص ما يعاني من الجفاف بالفعل ، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الإمساك.

-الكافيين
 يمكن أن يذهب في كلتا الحالتين، الكافيين هو منبه يمكن أن يجعل الشخص يعاني من المزيد من فضلات الأمعاء أو الإسهال الزائد .

إذا كان الشخص مصابًا بالجفاف ، فإن الكافيين الموجود في القهوة والشاي الأسود والكولا والشوكولاتة يمكن أن يجعل الإمساك أسوأ.

-الجلوتين
الجلوتين هو بروتين موجود في القمح والجاودار والشعيرلا يسبب الجلوتين إمساكًا لدى الجميع، ولكنه قد يكون مشكلة لبعض الأشخاص الذين يعانون من الحساسية أو الذين يعانون من اضطراب في المناعة الذاتية يسمى مرض الاضطرابات الهضمية، يجب على المصابين بمرض الاضطرابات الهضمية تجنب جميع المنتجات التي تحتوي على الجلوتين.

- أرز أبيض
يمكن أن يسبب الأرز الأبيض الإمساك، هناك فرق كبير بين الأرز الأبيض والأرز البني.

يمكن أن يؤدي الأرز الأبيض إلى الإمساك بسبب إزالة القشور والنخالة والجراثيم  هذا هو المكان الذي توجد فيه جميع الألياف والمواد الغذائية.

يمكن أن يساعد الأرز البني في تخفيف الإمساك لأنه لم يتم إزالة القشرة والنخالة والجراثيم  يعتبر الأرز البني مصدرًا جيدًا للحبوب الكاملة ويحتوي على حوالي 3.5 جرام من الألياف و 5 جرامات من البروتين في كوب واحد.

-اللحوم الحمراء
هناك الكثير من الأسباب لتجنب اللحوم الحمراء، فاللحوم الحمراء يمكن أن تصيب الإنسان بالإمساك، حيث يحتوي على نسبة عالية من الدهون، لذلك يستغرق الجهاز الهضمي وقتًا أطول في معالجته، ويحتوي على ألياف بروتينية قاسية يصعب على المعدة هضمها، وغني بالحديد الذي يمكن أن يسبب الإمساك، لذلك قلل من تناول اللحوم الحمراء لتجنب الإمساك.

-الشيكولاتة
الشوكولاتة ممنوعة ، خاصة للأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي، ويعتقد أن تناول كمية كبيرة من الدهون في الشوكولاتة يمكن أن يبطئ عملية الهضم .

- منتجات الألبان
يمكن أن تتسبب منتجات الألبان، مثل الحليب والجبن والزبادي والآيس كريم، في إصابة العديد من الأشخاص بالإمساك،  يمكن أن يكون بسبب منتجات الألبان نفسها أو مزيج من الأشياء ومع ذلك ، يمكن أن يتسبب اللاكتوز الموجود في منتجات الألبان في زيادة الغازات والانتفاخ الذي يمكن أن يجعل الشخص يشعر بالسوء إذا لم تتحرك الأمور بشكل صحيح.

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