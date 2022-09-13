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حملة مداهمات واعتقالات في عدة مدن بالضفة

13 أيلول / سبتمبر 2022 08:52

الضفة المحتلة - الرأي:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في عدة بلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر شادي باسم جعار من بلدة علار شمال طولكرم، واسلام اسامة الساعي (18 عاما) من ضاحية ارتاح جنوبا، بعد مداهمة منزلي ذويهما، والعبث بمحتوياتهما.

كذلك قامت قوات الاحتلال باعتقال الشاب آدم صلاح الدين فراج، بعد أن داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته في مخيم بلاطة في نابلس

إلى ذلك داهمت قوات من جيش الاحتلال بلدة يطا جنوب الخليل، واعتقل قتيبة حامد نواجعة (25 عاما) وثائر قطامش نواجعة (38 عاما)، ومحمد ابراهيم حريزات، وشادي العمور، وحمودة دعيس، بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها، كما استولت على مركبتين.

أيضاً قامت شرطة الاحتلال الإسرائيلي باعتقال الشاب قصي أمجد جرار من بلدة جبع جنوب جنين، أثناء تواجده في أراضي الـ48.

وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة شبان من مخيم الدهيشة جنوب المدينة.

وقالت مصادر محلية إن الاحتلال اعتقل كلاً من أنس محمد سباتين (24 عاما)، وعدي فارس أبو عليا (19 عاما)، ورامي اللحام، اثناء تواجدهم قرب مفرق مراد عند الجهة الغربية للمدينة. 

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