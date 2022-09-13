أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في غزة

09:07أذكى 10 طيور في العالم: أحدهم يمكنه أن ينطق 1728 كلمة

08:52حملة مداهمات واعتقالات في عدة مدن بالضفة

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