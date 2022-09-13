أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في غزة

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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13 أيلول / سبتمبر 2022 08:58
أسعار المنتجات الزراعية في الاسواق المحلية 13/09/2022
"السلامة الخيرية" توقع مشروع الخدمات الصحية المنزلية للجرحى وذوي الإعاقة
08:52حملة مداهمات واعتقالات في عدة مدن بالضفة
09:07أذكى 10 طيور في العالم: أحدهم يمكنه أن ينطق 1728 كلمة
09:09توغل محدود لجرافات الاحتلال شرق دير البلح
09:03مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
08:58أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في غزة
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