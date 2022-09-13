وكالة الرأي الفلسطينية أسعار العملات مقابل الشيكل وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في غزة وكالة الرأي الفلسطينية حملة مداهمات واعتقالات في عدة مدن بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية أطعمة تسبب الإمساك.. ابتعد عنها وكالة الرأي الفلسطينية هل تعانى من آلام الظهر؟ اعرف الأسباب وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء غائمة جزئياً وانخفاض آخر على الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية أطعمة تجلب لك السعادة وتخلصك من التوتر والقلق وكالة الرأي الفلسطينية قسم القلب بمجمع الشفاء يجري (1367) حالة قسطرة منذ بداية 2022 وكالة الرأي الفلسطينية آبل تعمل على خدمة اشتراك أيفون بحلول نهاية العام وكالة الرأي الفلسطينية جوجل تستعد للكشف عن هاتفها Google Pixel Foldable
أخبار » الأخبار الفلسطينية

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

13 أيلول / سبتمبر 2022 09:03

القدس المحتلة - الرأي:

اقتحم مستوطنون متطرفون صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات وشرطة الاحتلال.

وقالت مصادر مقدسية إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته، وتلقوا شروحاتٍ عن "الهيكل" المزعوم.

وتفرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات وعرقلة تنقلهم.

ويتعرض الأقصى يومياً عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانياً.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"السلامة الخيرية" توقع مشروع الخدمات الصحية المنزلية للجرحى وذوي الإعاقة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟