أذكى 10 طيور في العالم: أحدهم يمكنه أن ينطق 1728 كلمة

ماذا سيكون رد فعلك عندما يقلد طائرك الأليف اللطيف ذو الريش صوتنا؟ أصبحت عاجزًا عن الكلام؟ يشتهر عدد من أنواع الببغاء مثل الببغاء الرمادي الأفريقي والببغاء الدرة والأمازون ذو القيلولة الصفراء بفهم أفضل للغة البشرية.



فيما يلي قائمة بأذكى 10 طيور ناطقة في العالم وستجد صورهم في الألبوم أعلاه.

أذكى الطيور:

1- طائر أمازون ذات واجهة زرقاء

الأمازون ذو الواجهة الزرقاء هو حيوان أليف شهير ويأخذ طائرًا موطنه أمريكا الجنوبية، سمي هذا الببغاء الجميل على اسم العلامة الزرقاء المميزة على رأسه ويجب أن تقضي وقتًا ممتعًا مع أمازون ذو الواجهة الزرقاء لتحسين قدرته على التحدث.

تميل الأمازونات ذات الواجهة الزرقاء إلى الارتباط بشخص واحد فقط، إنهم يقلدون الصوت البشري فقط إذا كانوا اجتماعيين بشكل صحيح ومن المثير للاهتمام أنه يمكنهم التحدث لساعات إذا تم تدريبهم جيدًا، الأمازون ذو الواجهة الزرقاء معروف عنهم أيضًا بأغنيتهم ​​الحلوة.

2- ببغاء التاج الأخضر

توجد ببغاوات الأمازون المرحة والعاطفية ذات التاج الأصفر في الغابات المطيرة في أمريكا الجنوبية والشمالية، هم أحد المتحدثين الممتازين لعائلة ببغاوات الأمازون وبعض الببغاوات من هذا النوع تتحدث بشكل ممتاز والبعض الآخر لا يتحدث أبدًا.



تعتمد القدرة على التحدث فقط على عوامل مختلفة مثل البيئة التي يعيشون فيها وتكرار التفاعل مع البشر، شيء آخر تشتهر به الأمازون ذات التاج الأصفر هو صوتها العالي، كما أن لها عمر طويل أكثر من 60 عامًا!.

3- بغبغاء كوكاتو

الببغاوات طائر اجتماعي للغاية مع قدرة التحدث بشكل أفضل، يمكن للببغاوات تقليد مجموعة واسعة من الأصوات، لكن قدرتهم على التحدث تعتمد كليا على جودة التدريب.

وهناك أنواع مختلفة من الكوكاتو في العالم من بينها الببغاء ذو ​​الصدر الوردي، الببغاء الأصفر المتوج، الببغاء طويل المنقار هم أفضل المتحدثين.

ويحتاج الكوكاتو إلى رعاية خاصة من صاحبه لتعلم التحدث، لديهم ميل إلى نسخ الكلمات التي يكررها أصحابها بشكل منتظم.

ويمكن للببغاوات بسهولة تقليد الكلمات المرتبطة بعاداتهم، التغيير في النغمة سيجعل بالتأكيد صعوبة في التعلم، لن يتعلموا كل كلمة بهذه السهولة لكنهم سيقلدون الطريقة الصحيحة من خلال التدريب المناسب.

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3- طائر مينا التل

Hill mynas هي واحدة من أفضل الطيور المتكلمة الموجودة في جنوب شرق آسيا، هم معروفون بقدرتهم على تقليد صوت الإنسان بنبرة دقيقة. وتنتج Hill mynas أيضًا نطاقات واسعة من الصفارات والعويل والصراخ.

يعد التل الهندي العظيم والتل المشترك مينا النوعين الرئيسيين من تل ميناس، هذان النوعان لديهما قوة التحدث أكثر من المينا الأخرى.

يمكنهم تقليد الكلام البشري بنفس اللهجة والجودة تقريبًا بعض الأنواع الأخرى من hill myna مثل Southern hill mynas لديها أيضًا القدرة على التحدث. لكنهم لم يتضحوا أبدًا مثل التل الهندي العظيم أو التل المشترك مينا.

4- ببغاء الراهب

ببغاء الراهب المعروف أيضًا باسم ببغاء كويكر يوجد بشكل رئيسي في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الجنوبية والشمالية مثل الطيور الناطقة الأخرى تتطلب الببغاوات الراهب أيضًا الرعاية والتدريب المناسب لتقليد الصوت البشري.

وتتعلم ببغاوات الراهب الكلمات التي تسمعها بشكل متكرر من المدرب وتقليدها ويستطيع ببغاء الراهب الاجتماعي جيدًا أيضًا استخدام الكلمات التي تعلموها في المواقف المناسبة.



وإنه عملي فقط إذا ربط المدرب الأفعال أو العواطف الصحيحة بالكلمات أثناء التدريس، يحاكي هذا الطائر الاجتماعي أيضًا الأصوات الأخرى التي يسمعونها من البيئة المحيطة.

5- ببغاء الخاتم الهندي

الببغاء الهندي الدائري هو أحد الطيور الناطقة المتميزة في أنواع الببغاء. يمكنهم تعلم ما بين 200-250 كلمة، تختلف أيضًا قدرتها على تقليد صوت الإنسان بين الببغاوات. يعتمد ذلك على وتيرة التفاعل مع المالك.

تحاول الببغاوات الهندية عادة نسخ الصوت البشري من البيئة المحيطة. يمكنهم أيضًا اللحاق بالكلمات من خلال سماع الموسيقى. كما أن قدرة الببغاء الهندي على تقليد الكلام البشري تلاقي جودة استثنائية.

6- ببغاء اكلكتس

تشتهر ببغاوات Eclectus التي تنتمي إلى جزر غينيا الجديدة بوضوح الكلام والمفردات، يمكن لببغاوات Eclectus نسخ معظم الكلمات التي تسمع حولها وتقليدها بجودة عالية. يمكن لبعض الببغاوات تعلم وغناء أغنية كاملة.

يمكن لببغاوات Eclectus تقليد كل من كلام الإنسان والأصوات الجذابة الأخرى من البيئة المحيطة بهذه الطريقة يمكن لببغاوات Eclectus أن تخدع أصحابها.

ويكررون الكلمات التي تعلموها في المواقف الصحيحة، كل من الببغاوات من الذكور والإناث يصنعون أيضًا أصواتًا ساحرة ورخيمة.

7- البغبغاء الأصفر

طائر يتحدث موهوب آخر من عائلة ببغاوات الأمازون، تُعرف هذه الأنواع بأنها تلقط الكلام البشري، تتمتع الأمازونات ذات القيلولة الصفراء بالقدرة على نسخ مجموعة واسعة من الكلمات وتقليدها بجودة ممتازة.

8- الأمازونات ذات القيلولة الصفراء

تبدأ الأمازونات ذات القيلولة الصفراء في الحديث منذ سن مبكرة من نفسها ويتعلمون معظم الكلمات والعبارات من أصحابها.

وعادة ما ترتبط الأمازونات ذات القيلولة الصفراء بإنسان واحد فقط، لذا فإن التفاعل بين المالك والحيوان الأليف هو العامل الأهم الذي يحدد قدرة هذا الببغاء على التحدث.

وأمازون ييلو-نابيد يجيدون أيضًا تكرار الأغاني التي يسمعونها من محيطهم

9- الببغاء الدرة

الببغاء الدرة أو الببغاء الأليف الشائع هو طائر ذكي متكلم موطنه أستراليا، يمكن لهذا الطائر الاجتماعي الذكي تطوير مفردات رائعة لدهشتك، سجل الببغاء أيضًا رقمًا قياسيًا في موسوعة جينيس في عام 1995.

وطور هذا الجاسوس المذهل مفردات من 1728 كلمة، ليست كل طيور هذا النوع لديها مثل هذه الإمكانات الكبيرة، لكن بعض الأنواع يمكن أن تتعلم 300-500 كلمة وجمل.

تميل الببغاوات إلى تقليد الكلمات التي يستخدمها أصحابها بشكل متكرر. في الوقت نفسه وعندما يجتمع اثنان أو أكثر من Budgerigars معًا ، فلن يستمعوا أبدًا إلى مالكهم.

لأنهم في مثل هذه الحالات يفضلون قضاء الوقت مع الببغاوات الأخرى ويتمتع كل من الببغاء من الذكور والإناث بمهارة لتقليد الكلام البشري. لكن يبدو أن ذكور الطيور أفضل في التحدث بالنبرة الصحيحة أكثر من الإناث.

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10- ببغاء رمادي أفريقي

يعتبر الببغاء الرمادي الأفريقي أذكى ببغاء ناطق في العالم، إنها مستوطنة في الغابات المطيرة في غرب ووسط إفريقيا وتشتهر الببغاوات الرمادية الأفريقية بفهمها الأفضل وتقليدها للخطاب البشري مثل الطيور المتكلمة الأخرى.

والببغاوات الأفريقية الرمادية تميل أيضًا إلى التعلق بشخص واحد فقط والعلاقة مع المالك هي العامل الأكثر أهمية في تشكيل قدرة التحدث لدى الببغاء الرمادي الأفريقي. سيساعد علاج الببغاوات الأفريقية الرمادية أثناء التدريس على تحسين قدرتها على التحدث بشكل أسرع. يتعلمون أيضًا أنواعًا مختلفة من الأصوات من محيطهم. الببغاوات الأفريقية الرمادية ذكية بما يكفي لتقليد الأصوات المختلفة لخداع الحيوانات المفترسة.