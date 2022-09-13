أصغر 10 زهور في العالم: هل صادفت أحدهم من قبل؟

لماذا يحب البشر الزهور؟ هناك حقيقة بسيطة مفادها أن كل الناس يحبون الأشياء التي ترضيهم، الجميع يحب الزهور بسبب جمالها الفريد ورائحتها الجذابة.



عندما نسمع كلمة جميلة فإن الزهور هي أول ما يتبادر إلى أذهاننا، هناك أيضًا اختلاف في الأحجام من الزهور، لقد جمعنا قائمة من أصغر عشر زهور في العالم.

أصغر 10 زهور في العالم

أزهار الزعتر

Thymus vulgaris هو نبات مزهر ذو أساس خشبي من عائلة Lamiaceae والمعروف باسم الزعتر ينشأ من جنوب أوروبا وينتشر في جميع أنحاء العالم. يحب المناطق المشمسة والتربة جيدة التصريف.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الزعتر يتحمل الصقيع والجفاف علاوة على ذلك كان الناس يزرعون الزعتر بشكل رئيسي كنبات للزينة وكتوابل اليوم في أوائل الصيف، سوف يزهر النبات بزهور صغيرة أو وردية أو أرجوانية مرتبة في مجموعات في نهاية الفروع.



أزهار الزعتر هي جذابة للفراشات ونحل العسل المسؤولين عن التلقيح، لها أوراق دائمة الخضرة وصغيرة وبيضاوية وعطرية مرتبة في أزواج متقابلة على الساق.

كما أن لها جذعًا رقيقًا من الرمادي إلى الأخضر مغطى بالشعر الزيت المستخرج من الأوراق وحتى الأزهار يحتوي على مادة مطهرة تسمى الثيمول، يصل طوله إلى خمسة عشر وثلاثين سنتيمترا.

يحدث تكاثر هذه الأزهار الصغيرة من خلال البذور وشتلات النباتات وأجزاء من الجذر، ثمار الزعتر عبارة عن بذور صغيرة توجد بكثرة، يغزو بسهولة الصخور والجدران الجافة والمنحدرات الجافة والأراضي العشبية الوعرة والأراضي القاحلة والبنوك الصخرية والأراضي الحرجية في مناطق البحر الأبيض المتوسط.

لحسن الحظ، الزعتر المجفف غني بفيتامين سي وهو مصدر ممتاز لفيتامين A أيضًا، إلى جانب أنه يحتوي على كميات كبيرة من النحاس والألياف والحديد والمنغنيز.

بشكل عام الغرض الأساسي من الزعتر هو الأطعمة ذات النكهات مثل الحساء والخبز واللحوم والجبن ومشروبات الشاي ويمكنه أيضًا البقاء على قيد الحياة لأكثر من عامين.

Lobelia

اللوبيليا هو نبات عشبي ينتمي إلى عائلة كامبانولاسي، نشأت من وسط وشرق أوروبا وغرب آسيا، نبتة منتصبة سنوية أو كل سنتين يصل ارتفاعها إلى حوالي 15 سم.

وتبدو جميع الأنواع مختلفة عن بعضها البعض ومع ذلك فإن كل نوع لديه أوراق بديلة ومباشرة مع أزهار أنبوبية ذات شفتين خمسة فصوص لكل منها.

على الرغم من أن اللوبيليا باللون الأزرق هي اللون الأكثر شيوعًا إلا أن النبات متوفر بألوان مختلفة، بما في ذلك الأحمر والأبيض والأرجواني النابض بالحياة والباستيل من الخزامى أو الوردي.

وتزدهر اللوبيليا في التربة جيدة التصريف والشمس الكاملة، يزهر النبات جيدًا ليس فقط في الطقس البارد ولكن أيضًا في المناخات ذات الصيف المشمس والبارد.

ويجذب رحيقها الحلو وألوانها الزاهية العديد من أنواع الفراشات لذلك تعتبر Lobelia خيارًا أفضل لحديقة الفراشات أو حديقة الصخرة.



استخدم الأمريكيون الأصليون هذا النبات كمسهل ولعلاج اضطرابات الجهاز التنفسي والعضلات وبالتالي، فإن كل جزء من النبات فوق الأرض مفيد من الناحية الطبية.

في بعض الأشخاص يمكن أن تسبب الجرعة الزائدة العديد من التأثيرات السامة الهامة مثل التعرق والتشنجات والقيء وسرعة ضربات القلب وضغط الدم الخفيف والغيبوبة والانهيار وربما الموت.

Kenilworth اللبلاب

زهرة نشأت من أوروبا المتوسطية يمكن أن يصل ارتفاعه إلى خمسة سنتيمترات، ينمو النبات الذي يتحمل الصقيع في مناطق الصيف البارد والتربة الرملية أو الطينية حيث يحصل على الكثير من الرطوبة.

ويتم ترتيب الأوراق المستديرة دائمة الخضرة بالتناوب على سيقان رفيعة وتتراوح من بوصة إلى بوصتين، لقد حفز بشكل واضح الزهور مثل snapdragons المصغرة مع خمس بتلات الكأس أو tepals في زهرة، تتفتح أزهار الليلك الصغيرة من مايو إلى سبتمبر.

يمكن العثور عليها عادة على الصخور في المروج والحدائق وجوانب الطرق وشقوق الجدران القديمة والرطبة، لديهم فاكهة مجردة من نوع الكبسولة الكروية والتي تبرز من الكأس وتتكون من بعض البذور السوداء المتجعدة المستطيلة والمتوجة.

إنها نباتات غزيرة الإنتاج وكذلك الغازية. تعد الأزهار الصغيرة مفيدة في سلة معلقة أو متدرجة فوق بنك وفي حديقة صخرية كغطاء أرضي.

زهور Forget-me-not

هو جينوم من النباتات العشبية التي تنتمي إلى عائلة Boraginaceae والتي نشأت من الأجزاء المعتدلة من أوراسيا وأمريكا الشمالية، يمكن أن يصل ارتفاعها وعرضها إلى 12 بوصة والمعروفة علميًا باسم myosotis.

تحتوي Forget-me-not على أوراق صغيرة وبيضاوية الشكل وشعرية وخضراء مائلة إلى الرمادي في وردة في قاعدة الساق مع أطراف حادة.

علاوة على ذلك فهي تحتوي على فاكهة تشبه القرنة مملوءة بقليل من البذور، تحتوي معظمها على أزهار صغيرة ومسطحة بخمس بتلات زرقاء جميلة وسميكة مغطاة بعلامات بيضاء من الداخل، تنمو هذه الزهور في مجموعات مستديرة على سيقان ملفوفة بإحكام.

في حين أن الزهرة لا تحتوي على الكثير من الرائحة أثناء النهار إلا أنها تنبعث منها رائحة لطيفة أثناء الليل.

عائلة القرنفل

أنفاس الطفل عبارة عن مجموعة من النباتات العشبية السنوية والمعمرة التي تنتمي إلى عائلة القرنفل مثل Caryophyllaceae لها أوراق ضيقة وخضراء مزرقة وشكل رمح مع العديد من الزهور البيضاء أو الوردية الصغيرة ذات الخمس بتلات والتي تتفتح عادة على السيقان الطويلة المتفرعة.

استخدم الناس الجذور الصالحة للأكل من نبات العشبية كعنصر دوائي واستخدموا أيضًا هذه الأزهار الصغيرة كزهرة مقطوفة ويحدث الإزهار خلال أشهر الربيع والصيف. حددت بعض المناطق بعض أنواع النبات كأعشاب غازية.

وينتشر أنفاس الطفل عن طريق البذور. إنها تتحمل أشعة الشمس الكاملة والجزئية والتربة الخصبة والخفيفة لكن الصرف الجيد ضروري. علاوة على ذلك فهم لا يفضلون الظروف الجافة ويطلبون أيضًا الري خلال فترات الجفاف للنمو السريع.

نبتة السنونو السوداء

أنواع نبتة السنونو السوداء نبات عشبي معمر في عائلة Apocynaceae موطنه أوروبا يصل طولها إلى متر إلى مترين، الزهور على شكل نجمة لها خمس بتلات بشعر أبيض ويتراوح لونها من الأرجواني الداكن إلى الأسود ويبلغ عرض الزهور حوالي 0.25 بوصة وتحدث الأزهار خلال شهري يونيو ويوليو.

الكرمات لها أوراق متقابلة ومباشرة على جذوع خضراء ملتوية. يغزو نبتة السنونو السوداء بسهولة المناطق المليئة بالأشجار ، والأراضي الحرجية ، وضفاف الأنهار والحدائق والحواف المشجرة والحقول القديمة.

الثمار عبارة عن قرون نحيلة تشبه الصقلاب وتتحول من اللون الأخضر إلى البني الفاتح أثناء نضجها وتفتح القرون لتفريغ هذه البذور البنية المستديرة والمسطحة مع خيوط حريرية عند الطرف.

تهدد الأزهار الأصغر تنوع الأنواع وموائل الحيوانات. ومع ذلك يمكن أن تحل نبتة السنونو السوداء محل الحشيش حيث تضع أنثى الملوك بيضها الذي يستخدم كغذاء لليرقات ويقلل من أعداد الفراشات الملكية.

كما أنه يقلل من موطن هذه الزهرة. وبالتالي فإن انتقاء القرون وتدميرها قبل فتحها يمكن أن يقلل من انتشار هذا النبات الغازي. فهي إما مقيتة أو سامة لذلك الحشرات تتجنب التغذية عليها.

ميديك أسود

ينتمي Black medick إلى عضو من عائلة البقول أو البرسيم والذي يحدث في كل قارة يحتوي النبات المعمر المنخفض السنوي أو كل سنتين أو قصير العمر على ثلاث منشورات ثلاثية الأوراق.



ويبلغ ارتفاع النباتات الناضجة من ستة إلى واحد وثلاثين بوصة زهيرات صفراء زاهية وصغيرة يتم تقريبها إلى المجموعة المستطيلة قليلاً بما يصل إلى خمسين زهرة صغيرة، عادة ما تكون السيقان سجدة ونحيلة وذات زاوية ومتفرعة بشعر ناعم.

تتكون الثمار الصغيرة وشكل الكلى في قرون واحدة تتحول إلى اللون الأسود عندما تنضج. تجعل الجذور الجذرية والليفية للطب الأسود من الصعب سحبها. يحدث الإزهار من أبريل إلى سبتمبر.

استخدمها الناس لصنع العسل واستخدامها كنبات علف. يتم التكاثر من البذور. يأتي اسم هذه الزهور الصغيرة من أحد اسم الجنس ، ميديكاغو. ينمو غنيًا بالتربة الجافة إلى الرطبة جيدة التصريف.

البرسيم

البرسيم هو نبات مزهر يسمى أيضًا لوسيرن والذي ينتمي إلى عائلة البقول البقولية، يمكن أن يصل ارتفاعه إلى ثلاثة أقدام. أوراق النبات متبادلة ومتناثرة على طول الساق.

تحتوي كل مجموعة من عشرة إلى خمسة وثلاثين زهرة أرجوانية، لديهم نظام جذر عميق وقوي، يعمل مصدر النيتروجين في البرسيم على تحسين التربة ويمكن أن يحميها من تآكل التربة.

يجذب المصدر الغني للرحيق في أزهار هذه النباتات الحشرات المختلفة بما في ذلك النحل وهي ملقحات أولية للبرسيم الحجازي والتي تستخدم هذا النبات كمصدر للغذاء والمأوى.

ويحتوي هذا النبات على نسبة عالية من البروتينات والفيتامينات مثل A و E و D و K وغني بالمعادن بما في ذلك الفوسفور والزنك والفولات والمنغنيز.

وتتفتح أزهار البرسيم الحجازي خلال الربيع أو الصيف أو الخريف اعتمادًا على موسم الزراعة في بعض الأحيان كان البشر يأكلون سيقانًا رفيعة وبذورًا تنبت.

وتحتوي فاكهة البرسيم الحجازي الناعمة أو المشعرة على بذرتين إلى ثماني بذور: قرون ملفوفة حلزونيًا تتحول من الأخضر إلى البني.

واستخدم الناس البرسيم كعلف للحيوانات بشكل رئيسي، يمكن أن تظهر تحمل عالية للحرارة والبرودة والجفاف.

ويستخدم البرسيم للمساعدة في علاج التهاب المفاصل والكلى والمثانة والتهابات المسالك البولية واضطرابات البروستاتا. استخدم الناس أيضًا هذه الأزهار الصغيرة لخفض نسبة الكوليسترول. يصل عمر هذا النبات إلى 20 عامًا.

Bladderwort

هو نبات مائي لاحم ينتمي إلى عائلة Lentibulariaceae. يمكن أن يصل حجمها من 2 مم إلى 10 سم. يمكننا العثور على هذه الزهور الصغيرة في جميع القارات باستثناء القارة القطبية الجنوبية. وتنمو بشكل رئيسي في البحيرات والجداول وفي المناطق التي غمرتها المياه.

Bladderwort هي نباتات أرضية وكذلك نباتية مائية لها ساق أفقية طويلة عائمة وعادة ما تحمل أوراقًا بسيطة أو مقسمة بدقة كما أنه يفتقر إلى الجذور. يكون الطرف إما مستويًا على الوحل أو يطفو بحرية على سطح الماء.

أوراق خضراء داكنة أو حمراء أو بنية اللون من قربة الدببة هذه. الأكياس الصغيرة أو الشفافة أو الداكنة اللون للنبات مصممة لالتقاط وهضم الكائنات المائية الدقيقة مثل الذباب ويرقات الحشرات المختلفة والديدان.

قام الناس بشكل أساسي بزراعة هذه الزهور الصغيرة لأغراض الزينة مثل أحواض السمك والأواني والمرابي حيوانات لا توفر Bladderwort طعامًا للحيوانات الأخرى ولكنها توفر مأوى للعديد من الكائنات المائية وتستخدمها لوضع البيض، يمكن لبعض الأنواع البقاء على قيد الحياة لمدة تصل إلى عامين.

Wolffia globosa

وجبة الماء هي أصغر نبات مزهر في العالم وتسمى أيضًا Wolffia globosa إنه نبات طحلب بط من عائلة Lemnaceae. يبلغ متوسط ​​طول النبات نفسه مليمترًا واحدًا.

بالإضافة إلى ذلك فإنها تبدو وكأنها نبات صغير وألوانها أخضر أو أصفر ويعوم بحرية ليس له هيكل جذر، تنمو هذه النباتات العائمة على سطح البرك والجداول والبحيرات والمستنقعات.

يمكنهم جعل البرك قبيحة وغير صالحة للاستعمال. يمكننا أن نجد هذه النباتات مدمجة مع مستعمرات طحلب البط أو البعوض وهي تستمد مغذياتها مباشرة من الماء. لذلك ، يمكن أن يؤدي تقليل الأكسجين إلى إجهاد الأسماك أو قتلها.

استخدمها الناس كغطاء تمويه للبرمائيات والأسماك والزواحف وما إلى ذلك. تُعرف أصغر ثمارها باسم يوتريكلي. يقوم المهندسون الوراثيون بتعديلها لصنع أدوية منخفضة التكلفة مثل اللقاحات.

واستخدم الناس أيضًا هذه الزهور الصغيرة لصنع البلاستيك الحيوي لأنها تحتوي على حوالي أربعة وأربعين بالمائة من البروتين. نظرًا لسهولة انتشارها ، استخدمناها أحيانًا في أحواض المياه الباردة.