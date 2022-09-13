وكالة الرأي الفلسطينية بايرن ميونخ يفقد جهود كومان في مواجهة برشلونة بدوري أبطال أوروبا وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال تُنظّم فعاليات مدرسية في ذكرى الاندحار من غزة وكالة الرأي الفلسطينية وكيل النقل والمواصلات يتفقد سير عمل دوائر الترخيص وكالة الرأي الفلسطينية العثور على سن إنسان قديم عاش قبل 1.8 مليون عام وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 3 إصابات في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية أصغر 10 زهور في العالم: هل صادفت أحدهم من قبل؟ وكالة الرأي الفلسطينية توغل محدود لجرافات الاحتلال شرق دير البلح وكالة الرأي الفلسطينية أذكى 10 طيور في العالم: أحدهم يمكنه أن ينطق 1728 كلمة وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية أسعار العملات مقابل الشيكل
أخبار » الأخبار الحكومية

وكيل النقل والمواصلات يتفقد سير عمل دوائر الترخيص

13 أيلول / سبتمبر 2022 09:30

111
111

غزة-الراي
تفقد وكيل وزارة النقل والمواصلات اللواء صلاح الدين أبو شرخ صباح اليوم دوائر ترخيص كلا من رفح وخانيونس والشمال برفقة م. حسن عكاشة رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية والفنية و أ. معين قويدر رئيس قطاع سلطة الترخيص وذلك للاطلاع على سير العمل بداخلهم ومتابعة حملة التخفيضات التي تم الإعلان عنها مؤخراً والتي تشمل رسوم ترخيص مركبات النقل العمومي.


بدوره ،أطلع أبو شرخ على سير العمل وإنجاز معاملات المواطنين داخل دوائر الترخيص مؤكداً على ضرورة الإسراع في إنجاز المعاملات بما يخفف على المواطنين ساعات الانتظار.


وأوضح أبو شرخ أن وزارته تعمل على توفير بيئة عمل مناسبة للموظفين بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والسعي في تطوير منظومة العمل داخل دوائر الترخيص المنتشرة عبر المحافظات الخمسة، مؤكدا على ضرورة تسوية المواطنين لأوضاعهم القانونية فيما يخص مركباتهم والسير على الطريق بشكل قانوني.


وثمن أبو شرخ الدور الكبير الذي يقوم به موظفو دوائر الترخيص في خدمة المواطنين وإنجاز المعاملات بأسرع وقت وأقل جهد.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"السلامة الخيرية" توقع مشروع الخدمات الصحية المنزلية للجرحى وذوي الإعاقة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟