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تجديد الاعتقال الإداري للأسير حسن شوكة للمرة الثالثة

13 أيلول / سبتمبر 2022 09:36

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جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري للأسير حسن حسنين حسن شوكة ( 37 عامًا)، من بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، لمدة 6 شهور جديدة، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال كانت اعتقلت "شوكة" بتاريخ 15/9/2021، بعد اقتحام منزله في بيت لحم وتفتيشه، ولم يمض على إطلاق سراحه من آخر اعتقال سوى عدة شهور فقط.

وكان من المفترض إطلاق سراحه بعد يومين عقب انتهاء فترة الإداري الثانية، إلا أن سلطات الاحتلال مددت اعتقاله 6 أشهر جديدة للمرة الثالثة، بحيث أمضى حتى اليوم 12 شهرًا في الإداري.

والأسير "شوكة" اعتقل عدة مرات وأمضى في سجون الاحتلال أكثر من ثمان سنوات في اعتقالات سابقة، على خلفية انتمائه وعضويته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي.

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