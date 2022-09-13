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الصحة تزود أقسام الطوارئ بمستهلكات طبية للحالات الحرجة

13 أيلول / سبتمبر 2022 09:56

الصحة تزود أقسام الطوارئ بمستهلكات طبية ملحة للتعامل مع الحالات الحرجة
الصحة تزود أقسام الطوارئ بمستهلكات طبية ملحة للتعامل مع الحالات الحرجة

زودت وزارة الصحة أقسام الطوارئ بمستهلكات طبية ملحة وبعض منها غير متوفرة في مخازن وزارة الصحة، والتي تعد ذات أهمية للتعامل مع الحالات الحرجة وخصوصا التي تتردد لأقسام الطوارئ بانسداد حاد في مجرى الهواء، حيث استفادت من هذه المستهلكات سبعة مستشفيات.

وأوضح الدكتور محمد العطار مدير دائرة طب الطوارئ بالوزارة، أن توريد الهلال الأحمر القطري لهذه المستهلكات الطبية الملحة تساهم في تقليل العجز في بعض الأصناف المهمة، ومن هذه المستهلكات التي تم توريدها أداة "Quicktrach" لأول مرة في مستشفيات غزة، والتي تقوم بعمل ثقب مجرى الهواء الطارئ وقد استخدمتها الطواقم الطبية خلال العدوان الأخير لإنقاذ عدد من الإصابات الحرجة بشكل سريع, ومنها أيضا أدوات لفتح مجرى الهواء"Bougie"  و I-GEL Supraglottic Airway و Nasopharyngeal Airway   وأشرطة فحص السكر، ومشد خاص بكسور الحوض, ويذكر ان هذه المستهلكات تساهل وتساعد الطواقم الطبية بإجراء التدخلات السريعة والطارئ للحالات الخطرة وإنقاذ للحياة.

ووجه د.العطار شكره للهلال الاحمر القطري التي يواصل دعمه لأقسام الطوارئ، وتلبية الاحتياجات الطارئة والهامة، وأشار إلى أنه سبق للهلال الأحمر القطري دعم وتدريب الأطباء والطواقم المساندة العاملة في مجال طب وخدمات الطوارئ والذي كان له أثره الإيجابي أثناء العدوان، من خلال الاستجابة السريعة للأطباء، والتعامل مع الجرحى في غرف الطوارئ باحترافية ووفقاً للبروتوكولات الصحية العالمية.

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