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المحكمة العسكرية تمهل متهمين 10أيام لتسليم أنفسهم

13 أيلول / سبتمبر 2022 10:18

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غزة-الراي

أمهلت المحكمة العسكرية الدائمة- التابعة لهيئة القضاء العسكري المتهم سامي محمد سليمان أبو شماس، هوية رقم (401218227) سكان دير البلح، والمتهم عاطف محمود أحمد عليان، هوية رقم (905100194) سكان رفح، عشرة أيام من تاريخ يوم الإثنين الموافق 12/09/2022م لتسليم أنفسهما للقضاء العسكري.

وشددت المحكمة أنه في حال عدم تسليم أنفسهما للعدالة، يعتبروا فارين من وجه العدالة وسيتم محاكمتهم غيابياً.

وقالت إنه على كل من يعلم بمحل وجودهما أن يبلغ عنهما، معتبرةً من لا يبلغ عنهم متستراً على مجرمين فارّين من وجه العدالة.

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