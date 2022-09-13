سلطة الأراضى وبلدية ام النصر يبحثان التعاون المشترك

غزة-الراي

بحث رئيس سلطة الأراضي المستشار د. عماد الباز خلال لقائه في مكتبه د. موسى أبو حيدر رئيس بلدية ام النصر شمال القطاع و الوفد المرافق له تعزيز التعاون المشترك مع البلدية للمحافظة على الأراضي الحكومية الواقعة في المنطقة والاستثمار الأمثل لها بما يخدم المواطنين من جهة ويحافظ على الأراضي الحكومية من جهة أخرى .



كما تناول اللقاء سبل منع التعدي على الأراضي الحكومية والحد منها ومعالجة ما هو قائم إضافة تخصيص بعض الأراضي في المنطقة لصالح البلدية ومؤسسات المجتمع المدني بما يساهم في توفير خدمات افضل للمواطنين في تلك المنطقة ويعزز صمود الأهالي في هذه القرية الحدودية.



بدوره،أعرب د. الباز عن شكره وتقديره للمجلس البلدي ورئيسه لحرصهم الدؤوب على التعاون والتواصل مع سلطة الأراضي لحل الإشكاليات والحفاظ على الأراضي الحكومية وتطوير المشروع الزراعي في قرية ام النصر ومنع وقوع أي تعديات سكنيه عليه