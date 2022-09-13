وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الوسطى تتفقد مزارعي الخضار المحمية والمكشوفة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية جباليا :البدء في موائمة شارع المعاقين في المخيم وكالة الرأي الفلسطينية خطة لمضاعفة عدد المستوطنين في "جبل أبو غنيم" بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف خان يونس تبحث آليات تعزيز العمل الدعوي والمسجدي بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية وحدات القمع تقتحم سجن "عوفر" وكالة الرأي الفلسطينية الانتهاء من أعمال فرد طبقة الاسفلت الأولى بشارع الرشيد وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضى وبلدية ام النصر يبحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية المحكمة العسكرية تمهل ثلاثة متهمين 10أيام لتسليم أنفسهم وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2347) الثلاثاء 13/9/2022 وكالة الرأي الفلسطينية الأسير عدال موسى يعلق إضرابه عن الطعام
أخبار » الأخبار العبرية

خطة لمضاعفة عدد المستوطنين في "جبل أبو غنيم" بالقدس

13 أيلول / سبتمبر 2022 10:38

مستوطنة هارما حوما
مستوطنة هارما حوما

القدس المحتلة - الرأي:

تٌعد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خطة لمضاعفة عدد المستوطنين في مستوطنة "هار حوما" المقامة على أراضي جبل أبو غنيم جنوب شرق القدس، رغم عدم تواصلها مع الاستيطان القائم.

وقالت قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن الحديث يدور عن مستوطنة جديدة ستقام في مكان حساس للغاية من ناحية المناظر الخلابة والمناخ، المعرف بموقع أثرى عالمي حسب "اليونسكو"، في مصاطب قرية بتير.

وأشارت إلى أن الحي الاستيطاني "هار جيلو الغربي" سيقام من الجهة الثانية لقرية الولجة المحاذي لـمستوطنة "هار جيلو".

وبينت أنه إذا أقيم الحي الاستيطاني سيتم محاصرة الولجة من أربع جهات بجدار الفصل العنصري الذي سيرتفع لسبعة أمتار، وسيتم بناء 560 وحدة اسكان استيطانية كالبناء القائم اليوم في مستوطنة "جيلو". 

وتم اعتماد قرية "بتير" ذات المُدرّجات المائية والأثرية على لائحة التراث العالمي، ضمن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" في عام 2014.

تجدر الإشارة إلى أن متحدثين باسم وزارات الخارجية في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة قد طالبوا في السادس من شهر أيار لعام 2021 حكومة الاحتلال بالتراجع عن قرارها بالمضي قدمًا في بناء 540 وحدة استيطانية في مستوطنة "هار حوما"، مطالبين إياها بالتوقف عن سياستها المتمثلة في التوسع الاستيطاني عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"السلامة الخيرية" توقع مشروع الخدمات الصحية المنزلية للجرحى وذوي الإعاقة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟