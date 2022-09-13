بلدية جباليا :البدء في موائمة شارع المعاقين في المخيم

غزة-الراي

شرعت طواقم قسم الأشغال العامة وصيانة الطرق لدى دائرة المشاريع في بلدية جباليا النزلة، بأعمال مشروع تبليط شارع المعاقين المتفرع من شارع العودة في مخيم جباليا من مناطق النفوذ، لموائمة الشارع لعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة يقطنون فيه.



يأتي ذلك في إطار استجابة البلدية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث ناشد الشاب محمد بوادي 37 عامًا من ذوي الإعاقة الحركية بلدية جباليا النزلة ممثلة برئيسها م. مازن النجار، بضرورة تبليط الشارع الذي يقطن فيه عدد من الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة، حتى تنتهي معاناتهم ويتمكنوا من ممارسة حياتهم الطبيعية.



وأفاد مدير دائرة المشاريع في البلدية م. عبدالله سمارة، بأن طواقم البلدية بدأت في أعمال تبليط الشارع بتمويل من الصليب الأحمر في قطاع غزة، فيما بلغت تكلفة المشروع 20 ألف دولار، موضحًا أنه تم إصلاح البنية التحتية وتبليط الشارع الذي تبلغ مساحته 700 متر.



يذكر أن بلدية جباليا النزلة تعمل على الاستجابة السريعة للأشخاص ذوي الإعاقة، كان آخرها الاستجابة لمناشدة الفتاة فاتن أبو يوسف بصيانة وإعادة تأهيل شارع القطاطوة المتفرع من شارع معاذ بن جبل في المنطقة الغربية من مناطق نفوذها، وذلك في إطار خدمة هذه الفئة من فئات المجتمع لتسهيل حركة تنقلهم بين الأحياء.

