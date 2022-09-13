الاحتلال يستخدم طائرات هجومية فوق نابلس وجنين

الضفة المحتلة - الرأي:

شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي باستخدام طائرات مسيرة هجومية فوق مناطق مختلفة بمحافظتي نابلس وجنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال بدأ بتشغيل وتسيير طائرات مسيرة هجومية مسلحة بصواريخ ومتفجرات فوق مناطق نابلس وجنين.

وشاركت الطائرات المسيرة الهجومية في عدة عمليات لجيش الاحتلال مؤخرا شمال الضفة دون أن تطلق الصواريخ والمتفجرات، بيد أنها باتت جاهزة عملياتيا للقيام بمهام هجومية واستهدافات في مناطق نابلس وجنين، وذلك على غرار ما كان يجري في قطاع غزة.

وأقر جيش الاحتلال استخدام الطائرات المسيرة الهجومية المزودة بالصواريخ والمتفجرات، على ضوء سلسلة العمليات العسكرية المتسارعة والاشتباكات في شمال الضفة وتعرض قوات جيش الاحتلال للنيران خلال عمليات اقتحامها لتلك المناطق.

وأفاد المراسل العسكري للقناة الإسرائيلية الرسمية 11 "مكان"، بأن قادة الجيش في الضفة قاموا بالتدرب على تشغيل الطائرات المسيرة، وسيقومون بتفعيلها في حال تنفيذ الاعتقالات التي تبدو صعبة على قوات الاحتلال، حيث سيتم قصف المواقع بواسطة الطائرات المسيرة أو إطلاق قنابل الغاز المدمع لقمع الاحتجاجات والمواجهات.