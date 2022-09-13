أبو الريش يترأس اللجنة المكلفة بمعيرة أداة تقييم المراكز الصحية النموذجية

غزة-الراي

ترأس وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش لجنة المكلفة بوضع دليل معايير أداة تقييم المراكز النموذجية في الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية بمشاركة أعضاء اللجنة المكونة من عدد من المدراء العامين لوزارة الصحة، والمدراء الطبيين للمراكز الصحية، ووحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي، ووحدة الرقابة الداخلية.

واكد د. أبو الريش على تقييم مركزي صبحة الحرازين، ومسقط القرارة كمركزين نموذجيين، وذلك اعتمادا على المعايير المعتمدة للتقييم.

بدوره ، أوضح مدير عام الإدارة العامة للرعاية الأولية على المتابعة الجادة لتجويد العمل من خلال تنفيذ مشروع التقييم، ومشيرا الى المجالات الرئيسة للتقييم والتي تشمل الارتباط والتكامل مع المجتمع المحلي، والإدارة والقيادة، وحقوق المريض وعائلته، والموارد البشرية، وتحسين الجودة، والعديد من الخدمات التي يتلقاها المريض داخل المراكز الطبي.

من جهته استعرض د. محمد جبر خطة تنفيذ تقييم المركز النموذجي والتي اعتمدت على دليل معايير التقييم للمركز النموذجي، وتشكيل وبناء فرق التقييم، والتدريب والنشر لأعضاء فرق التقييم، والفحص والاختبار لأداة التقييم من خلال المركزين النموذجيين المرشحين، والعمل على تعميم التجربة على باقي المراكز الصحية الرعاية الأولية من أجل تحسين الجودة المستدام للمراكز.