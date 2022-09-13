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المستشفى الأوروبي يجري عملية جراحة قلب لمريضة في العشرينات

13 أيلول / سبتمبر 2022 11:30

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غزة-الراي

أجرى الطاقم الطبي في مستشفى غزة الأوروبي عملية جراحة قلب لفتاة بالعشرينيات من العمر، وهي الأولى التي يتم إجراؤها بعد اعادة افتتاح قسم جراحة القلب بالمستشفى بعد توقفه منذ عامين بسبب جائحة كورونا.

وأفاد رئيس قسم جراحة القلب د. ساهر أبو غالي أن الفتاة كانت تعاني من ثقب بين الأذنيين مما سبب لها شعوراً دائماً بالتعب والارهاق خاصة خلال فترة الحمل.

وأضاف:" مشكلة القلب التي عانت منها المريضة كانت ملازمة لها منذ الولادة ولكن لم يتم اكتشافها إلا خلال فترة حملها، وتم تحويلها للأوروبي من مجمع الشفاء".

وأوضح د. أبو غالي أنه تم اغلاق الثقب باستعمال رقعة من غشاء التامور المحيط بالقلب وذلك باستعمال جهاز القلب والرئة الاصطناعي مع ايقاف القلب عن النبض، مؤكداً أن العملية تكللت بالنجاح والمريضة في وضع صحي مستقر.

وعبّر د. أبو غالي عن جزيل شكره لإدارة المستشفى، وللزملاء في الطاقم المحلي ومنهم أخصائي جراحة القلب د. ابراهيم قشطة وأخصائي التخدير د. علام نايف وطاقم أطباء وفنيي التخدير، وكذلك للطاقم التمريضي المميز وطاقم فنيي العمليات وأخصائيي التروية القلبية الذين بذلوا جهوداً كبيرة لإنجاح العملية.

من جانبه أعرب مدير المستشفى د. يوسف العقاد عن شكره وتقديره للقائمين على هذا الانجاز، مؤكداً أن إعادة خدمة جراحة القلب للمستشفى سيساهم في تكامل وتجويد الخدمات المقدمة وتقليص قوائم التحويلات للعلاج بالخارج للكثيرين من المرضى.

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