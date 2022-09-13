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الصحة توقع اتفاقية تدريب مع كلية طب الأسنان بجامعة الأزهر

13 أيلول / سبتمبر 2022 11:33

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 وقعت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية اتفاقية تدريب مع كلية الطب بجامعة الأزهر لتدريب خريجي طب الأسنان بالجامعة. ووقع الاتفاقية مدير عام تنمية القوى البشرية د. عبد السلام صباح، د. حازم ميلاد عميد كلية الطب بجامعة الأزهر، بحضور ا. محمد السرساوي مدير الخريجين وطلبة الجامعات، د. تامر كساب مسئول امتياز طب الأسنان.

من جهته ،رحب مدير عام تنمية القوى البشرية د. عبد السلام صباح بالحضور مؤكدا على حرص الوزارة على ترسيخ مبدأ الشراكة والتعاون مع القطاع الأكاديمي والسعي للتغلب على كافة المعيقات بما يخدم المصلحة العامة ويلبّي احتياجات المجتمع.

ويتم بموجب الاتفاقية تدريب خريجي طب الأسنان في عيادات كلية طب الأسنان التابعة لجامعة الأزهر ضمن برنامج التدريب الإلزامي " امتياز طب الأسنان".

كما وتنص الاتفاقية على التزام الطرفين استقطاب الكفاءات المهنية والأكاديمية للمشاركة في العملية التعليمية والتدريبية لكلا الطرفين، فضلا عن تشجيع البحوث العلمية، إضافة إلى دعم عقد ورشات العمل المشتركة لتطوير التعليم والتدريب الصحي.

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