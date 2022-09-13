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4650 أسيرًا داخل سجون الاحتلال بينهم 600 مرضى

13 أيلول / سبتمبر 2022 12:57

غزة - الرأي:

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي لا زال يعتقل (4650) أسيرًا وأسيرة في سجونه.

وذكر أن الأسرى يقبعون في (23) سجن ومركز توقيف وتحقيق، وأن (32) أسيرة يقبعن غالبيتهنّ في سجن "الدامون، بالإضافة الى (180) طفلًا وقاصرًا، موزعين على سجون (عوفر، ومجدو، والدامون).

وأوضح النادي في بيان له اليوم، أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ (743) معتقًلا، وعدد الأسرى المرضى بلغ نحو (600) أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، منهم (23) أسيرًا مصابون بالسرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة.

وذكر أن عدد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو، بلغ (25) أسيرًا، أقدمهم كريم يونس، وماهر يونس المعتقلان بشكلٍ متواصل منذ عام 1983.

وأشار إلى أن هناك عدد من الأسرى المحررين في صفقة "وفاء الأحرار" الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم، وهم من قدامى الأسرى، أبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة.

وأفاد بأن عدد الأسرى الذين صُدرت بحقّهم أحكامًا بالسّجن المؤبد (551) أسيرًا، وأعلى حكم أسير من بينهم الأسير عبد الله البرغوثي ومدته (67) مؤبدًا.

وبلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة (231) شهيدًا منذ عام 1967، بالإضافة إلى مئات من الأسرى اُستشهدوا بعد تحررهم متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون.

وأوضح نادي الأسير أن سلطات الاحتلال تواصل احتجاز جثامين تسعة أسرى شهداء، هم: أنيس دولة الذي اُستشهد في سجن "عسقلان" عام 1980، عزيز عويسات منذ عام 2018، فارس بارود، نصار طقاطقة، بسام السايح وثلاثتهم اُستشهدوا خلال عام 2019، وسعدي الغرابلي، وكمال أبو وعر خلال العام 2020، وسامي العمور الذي اُستشهد عام 2021، وداود الزبيدي الذي اُستشهد العام الجاري.

 

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