كلية المجتمع الاقصى عراقه تمتد وحاضنة لـ12 برنامج

غزة-الراي

أكد م. عبد المجيد الحسنات منسق الشئون الاكاديمية ان ‏كلية المجتمع الأقصى كلية حكومية انبثقت عن جامعة الأقصى في عام 2007، وذلك نظراً للحاجة الماسة لسوق العمل في تخصصات الدبلوم المتوسط لعدم توافر كليات متوسطة حكومية تتناسب مع المتوسط المعيشي لمعظم الطبقات في قطاع غزة.

واوضح الحسنات ان كليته تمنح 12 برنامج، جميعها امتداد لدرجة البكالوريوس في جميع الجامعات الفلسطينية، وتقبل معدل الثانوية العامة من 50 إلى 65%.

ولفت الحسنات أن الكثير من الطلاب يتخذ بعض هذه الكليات المتوسطة خطوة في طريقة السير إلى درجة البكالوريوس ، ومنهم من يتخذها خطوة سريعة للاندماج في سوق العمل، كونها تنتهي في مدة سنتين دراسيتين ويخرج منها إلى سوق العمل مباشرة.

وبين م. عبد المجيد أن الأقسام الموجودة في كلية مجتمع الأقصى لا تسارع مثل الكثير من الكليات على مستوى فلسطين إلى فتح تخصصات وبرامج كثيرة، ولكنها اقتصرت على 12 البرنامج، رغم تواجدها منذ 15 عام في سوق العمل، كونها لا تستثمر في هذا المجال وتقتصر على تخصصات معينة أهمها الوسائط المتعددة، برمجة الهواتف الذكية، تكنولوجيا المعلومات، أمن المعلومات، والعلاقات العامة والإعلام، الصحافة الإلكترونية، السكرتارية الدولية، العلوم المالية والمصرفية إدارة الأعمال ، تربية الطفل ، علوم التربية البدنية وأخيرا العلاج الوظيفي، وجميعها تخصصات يحتاجها سوق العمل إضافة إلى أنها لا تحتاج إلى درجة بكالوريوس ويستطيع الطالب أن يكتفي بشهادة الدبلوم المتوسط للحصول على فرصة عمل.

من جهته ، أوضح أ.محمد منصور رئيس قسم شئون الطلبة أن أبرز مهام شؤون الطلبة مساعدة الطلبة من خلال تنمية القدرات والمواهب لديهم وإيجاد جيل منتج ومستنير ومتمسك بالقيم، إضافة إلى أنها تقدم برامج متنوعة للأنشطة الرياضية الثقافية والاجتماعية بالتعاون مع الأقسام الأكاديمية في الكلية وقسم العلاقات العامة والإعلام، وكذلك متابعة اليوميات والمخالفات السلوكية لدى الطلبة وتقديم مساعدات في طلب فتح ساعة التسجيل معينة من خلال مجموعة من الآليات المتبعة وهناك إعفاءات و نظام البحث الاجتماعي ونظام القروض ونظام تقسيط الرسوم وذكر أ.منصور التسهيلات المادية التي توفرها كلية مجتمع الأقصى، ومن أهمها أنها تقدم 15 منحة دراسية لفئات محددة، إضافة إلى نظام التقسيط خاصة الطلاب الجدد، بالإضافة إلى نظام البحث الاجتماعي الذي يعمل على تأجيل الرسوم حتى وقت الحصول على الشهادة.

وأوضح آلية عمل نظام البحث الاجتماعي حيث يقدم الطالب طلبا الكترونيا على صفحته وتقديم كافة الأوراق الرسمية، حتي يتم دعم الطلب الكترونيا، ثم بعد ذلك تظهر نتيجة البرنامج حسب المعايير الموجودة ومن ثم يقوم الطالب بدفع الرسوم المطلوبة التي تترواح من 3 إلى 9 ساعة دراسية فهناك ثلاث تصنيفات للبحث الاجتماعي سيئة يدفع الطالب من خلالها سعر 6 ساعات والمتوسطة 9 ساعات و سيئة جدا 3 ساعات رسوم دراسية ليسجل 15 ساعة، أما تقسيط الرسوم بالنسبة للطالب الجديد يتم تقسيط 50% من القيمة مبلغ يمكن أن يدفعه الطالب الجديد 150 دينار وهو يعتبر من الرسوم الرمزية مقارنة بالجامعات الاخرى ، حيث تتراوح أسعار الساعة الدراسية في كلية مجتمع الأقصى ما بين 10 دنانير إلى 13 دينار في كافة التخصصات.

واشار منصور الى نوعين من المنح منها تبدأ الفصل الاول والآخر الفصل التاني من المنح التي تبدأ من دراسة الفصل الثاني للطالب منها حفظة كتاب الله بنسبة 50% إلى 100% حسب نتيجة الاختبار مهم جدا ولكن يشترط أن يكون معدل الطالب التراكمي لا يقل عن 65 فما فوق، أيضا من أبناء الشهداء وكذلك الأسرى المحررين إعفاء بنسبة 50% والمنح من بداية الفصل الثاني طلبة الثانوية العامة بمعدل 95 فما فوق يستفاد بنسبة 100% طلبة الثانوية العامة من 90 إلى 94.9 % يحصل على منحة 50% من الفصل الأول لكن بشرط أن يحافظ على معدل تراكمي فوق 85% بشرط أن تكون عدد الساعات الدراسية التي تم إنجازها 12 ساعة دراسية في الفصل الإعفاء الأول والثاني على التخصص بنسبة100%و50% من الإعفاءات أيضا الشؤون الاجتماعية المستفيدة بنسبة 50% ، الأخوة بنفس الجامعة أو الكلية في حال كانو طالبين يستفيد كل منهم إعفاء بنسبة 25% وإذا كان وثلاثة إخوة يحصل أول إثنين على نسبة 25 الثالث يحصل عليه 50% لكن بشرط أن يكون معدله في البكالوريوس 70% و الدبلوم 65% والطالب وزوجته بنسبة 25% أبناء الموظفين أو المتقاعدين في التربية والتعليم يستفيد بنسبة 50%، أبناء الموظفين في التربية والتعليم العالي أو المتقاعدين بنسبة 100%، مرضى الثلاثيميا وذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة الإعفاء من 75% إلى 100%.

واكد م. الحسنات أن كلية مجتمع الاقصى تشهد اقبال شديد باعتبارها كلية حكومية مستقرة ماديا و رواتب الطاقم التدريسي من الحكومة الامر الذي يمنحهم الاستقرار الوظيفي والعطاء باعلى كفاءة مهنية ويقوم بأداء مهام على اكمل وجه، كما تتميز الكلية بأنها احدى كليات جامعة الاقصى ومرجعيتها جامعة الأقصى جامعة الكل الفلسطيني الامر الذي بشكل لها داعم كبير فهى الحاضنة الأم مما يساعد الطلبة في الاستفادة المزدوجة من المنح في حال الاخوة وكذلك يستفيد الطالب من امتداد تخصصات كلية مجتمع الأقصى مع تخصصات الجامعة في عملية التجسير باحتساب اكبر عدد من الساعات وكذلك تتميز الكيلة بتوافر بعض التخصصات النوعية التي تم فتحها مؤخرا في الكلية والتي تتناسب مع احتياجات سوق العمل والتطور التكنولوجي

ولفت ان الإقبال عليها شديد جدا منها تخصص برمجة الهواتف الذكية وتخصص أمن المعلومات وكذلك الصحافة الالكترونية الذي تم رفع مكاتبات بتغيير المسمى الى الاعلام الرقمي مما يؤكد حرص الكلية على مواكبة التطور المتسارع في الإعلام الرقمي و الشوشيال الميديا مواقع التواصل الاجتماعي

بدوره ،اوضح منصور اجراءات تسجيل طالب جديد بانه يقوم باختيار التخصص المناسب الذي يحتاج ويقوم بحجز مقعد 20 دينار وتعبئة الطلب الكترونيا من خلال التخصص الذي يرغب الإلتحاق به ثم يدفع رسوم الفصل اما الرسوم كاملة أو بالتقسيط بنسبة 50% في حال كان لديه اعفاء يتوجب عليه إحضار اوراق ثبوتية رسمية توضح الإعفاء الذي يستحقه ثم بعد ذلك التوجه إلى قسم القبول التسجيل يستلم الجدول الدراسي للفصل الأول وبخصوص التسهيلات التي يحصل عليها الطالب الخريج افاد منصور ان الطالب الخريج يحصل على إعفاء بنسبة 50% من مجمل ما يتراكم عليهم من تأجيل البحث الاجتماعي عند الحصول على الشهادة وتساعد الطلبة فى الحصول على شهاداتهم من خلال مشاريع تحرير الشهادات.