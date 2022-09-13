وحدة تطوير الأداء المؤسسي في المالية تزور معبر كرم أبو سالم

غزة- الرأي

زار وفد من وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي بوزارة المالية معبر كرم أبو سالم التجاري.

وضم الوفد القائم بأعمال المدير العام د.محمود مهاني ومدير دائرة تطوير الأداء المؤسسي أ.محمد الدويك وعدد من موظفي الوحدة.

والتقى الوفد بمدير جمارك المعبر أ.محمد قريق واجتمعوا مع موظفي أقسام المعبر، للاطلاع على أبرز احتياجاتهم وسبل تطوير العمل.

وأوضح د.مهاني أن الجولة تأتي استكمالاً للزيارة السابقة لتطبيق خطة لتطوير الأداء المالي والإداري بالوزارة والتي تهدف لتعزيز الإيرادات وترشيد النفقات، مشيرا إلى أن إصلاح الإجراءات وتطويرها سينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة للجمهور.

وأكد الدويك أن الزيارة الميدانية لمعبر كرم أبو سالم تهدف للاطلاع على آليات العمل وسبل تطويرها، داعياً إلى ضرورة تظافر الجهود بين المؤسسات الحكومية لتحسين بيئة العمل بالمعابر ما يعزز الإيرادات العامة ويسرع إنجاز مهام الموظفين.

بدوره ثمن قريق جهود وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي لحرصها على الارتقاء بالعمل وتجويد الخدمات، مشدداً على ضرورة إعداد الخطط التطويرية التي تساهم في تطوير النظام الإداري والمالي بالوزارة.

الجدير ذكره أن وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي بوزارة المالية، بدأت تطبيق خطة تنموية بهدف تعزيز الإيرادات وترشيد النفقات، ما يؤثر إيجابا على الخدمات المقدمة للجمهور، وتشمل الخطة زيارات ميدانية للاطلاع على بيئة العمل وطرق تحسينها.