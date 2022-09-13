وكالة الرأي الفلسطينية الإسعاف والطوارئ بالصحة يبحث التعاون المشترك مع الدفاع المدني وكالة الرأي الفلسطينية "زقوت" يبحث تجويد الخدمة الصحية في مستشفى الإندونيسي وكالة الرأي الفلسطينية محكمة الاحتلال تصدر حكمًا بالسجن الفعلي بحق أسيرين مقدسيين وكالة الرأي الفلسطينية المستشفى الأوروبي ينظم اليوم العلمي الثالث حول ارتفاع ضغط الدم وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى وكالة الرأي الفلسطينية مديرية التدريب تختتم بطولة كرة الطائرة الشاطئيـة وكالة الرأي الفلسطينية وحدة تطوير الأداء المؤسسي في المالية تزور معبر كرم أبو سالم وكالة الرأي الفلسطينية كلية المجتمع الاقصى عراقه تمتد وحاضنة لـ12 برنامج وكالة الرأي الفلسطينية 4650 أسيرًا داخل سجون الاحتلال بينهم 600 مرضى وكالة الرأي الفلسطينية أكثر من 135 ألف حالة اعتقال منذ توقيع اتفاقية "أوسلو"
أخبار » الأخبار الحكومية

مديرية التدريب تختتم بطولة كرة الطائرة الشاطئيـة

13 أيلول / سبتمبر 2022 02:08

111
111

غزة-الراي

اختتم الاتحـاد الرياضي العسكري التابع للمديرية العامة للتدريب، اليوم  الثلاثاء، بطولة كرة الطائرة الشاطئيـة لأجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني، وذلك في استراحة الزاهرة على شاطئ بحر مدينة غزة

وشارك في البطولـة 13 فريقًا من الأجهزة الأمنيـة والإدارات المركزية بوزارة الداخلية والأمن الوطني، حيث حصد جهاز الامن الداخلي المركز الأول في البطولة.

من جهته، شكـر مدير إدارة الشئون القانونية والرقابية العميد بحري المصري جهود الاتحاد الرياضي العسكري، مشيداً بقدرات وطاقات منتسبي أجهزة وزارة الداخلية المشاركين في البطولة.

وبين العميد المصري أن البطولـة تأتي في إطار تنفيـذ الخطة التشغيلية السنوية لعام 2022 وتهدف لرفع كفاءة الموهوبين والرياضيين من منتسبي أجهزة الوزارة

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية المجتمع الاقصى عراقه تمتد وحاضنة لـ12 برنامج

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟