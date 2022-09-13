مديرية التدريب تختتم بطولة كرة الطائرة الشاطئيـة

غزة-الراي

اختتم الاتحـاد الرياضي العسكري التابع للمديرية العامة للتدريب، اليوم الثلاثاء، بطولة كرة الطائرة الشاطئيـة لأجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني، وذلك في استراحة الزاهرة على شاطئ بحر مدينة غزة.

وشارك في البطولـة 13 فريقًا من الأجهزة الأمنيـة والإدارات المركزية بوزارة الداخلية والأمن الوطني، حيث حصد جهاز الامن الداخلي المركز الأول في البطولة.

من جهته، شكـر مدير إدارة الشئون القانونية والرقابية العميد بحري المصري جهود الاتحاد الرياضي العسكري، مشيداً بقدرات وطاقات منتسبي أجهزة وزارة الداخلية المشاركين في البطولة.

وبين العميد المصري أن البطولـة تأتي في إطار تنفيـذ الخطة التشغيلية السنوية لعام 2022 وتهدف لرفع كفاءة الموهوبين والرياضيين من منتسبي أجهزة الوزارة