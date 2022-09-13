وكالة الرأي الفلسطينية الإسعاف والطوارئ بالصحة يبحث التعاون المشترك مع الدفاع المدني وكالة الرأي الفلسطينية "زقوت" يبحث تجويد الخدمة الصحية في مستشفى الإندونيسي وكالة الرأي الفلسطينية محكمة الاحتلال تصدر حكمًا بالسجن الفعلي بحق أسيرين مقدسيين وكالة الرأي الفلسطينية المستشفى الأوروبي ينظم اليوم العلمي الثالث حول ارتفاع ضغط الدم وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى وكالة الرأي الفلسطينية مديرية التدريب تختتم بطولة كرة الطائرة الشاطئيـة وكالة الرأي الفلسطينية وحدة تطوير الأداء المؤسسي في المالية تزور معبر كرم أبو سالم وكالة الرأي الفلسطينية كلية المجتمع الاقصى عراقه تمتد وحاضنة لـ12 برنامج وكالة الرأي الفلسطينية 4650 أسيرًا داخل سجون الاحتلال بينهم 600 مرضى وكالة الرأي الفلسطينية أكثر من 135 ألف حالة اعتقال منذ توقيع اتفاقية "أوسلو"
أخبار » الأخبار الحكومية

المالية: صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى

13 أيلول / سبتمبر 2022 02:09

المالية: صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى
المالية: صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى

أعلنت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الأسرى والمحررين، عن صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين الذين قُطعت رواتبهم وذلك عن شهر  أغسطس.

وذكرت أن الصرف سيكون غداً الأربعاء14/9 في كافة فروع بنك البريد.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية المجتمع الاقصى عراقه تمتد وحاضنة لـ12 برنامج

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟