المالية: صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى

أعلنت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الأسرى والمحررين، عن صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين الذين قُطعت رواتبهم وذلك عن شهر أغسطس.

وذكرت أن الصرف سيكون غداً الأربعاء14/9 في كافة فروع بنك البريد.