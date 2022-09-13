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المستشفى الأوروبي ينظم اليوم العلمي الثالث حول ارتفاع ضغط الدم

13 أيلول / سبتمبر 2022 02:10

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غزة-الراي 

نظم مستشفى غزة الأوروبي اليوم العلمي الثالث حول ارتفاع ضغط الدم، وتضمن عدة محاضرات بتخصصات طبية مختلفة.

من جانبه، أشار المدير الطبي د. اتحاد شبير إلى ان محاضرات اليوم العلمي الثالث كانت حول موضوعات متعلقة بارتفاع ضغط الدم، تطرق له أطباء وكوادر صحية من تخصصات مختلفة.

وأكد مدير المستشفى د. يوسف العقاد على أن هذا اليوم العلمي الذي يشمل موضوعات مهمة يعتبر من النشاطات المميزة التي يجب الاستمرار على عقدها دائماً، معتبراً اياها فرصة لتوريث الخبرات للأجيال القادمة.

وأضاف :" المستشفى كان ولا زال منارة العلم ومن الرواد في عقد المؤتمرات والنشاطات العلمية بمختلف أنواعها ، ولا تعتبر المؤسسة رائدة الا اذا كانت متميزة في البحث العلمي وهذا ما نسعي لتحقيقه ".

وشهد اليوم العلمي حضور كبير من الأطباء ورؤساء الأقسام الطبية والتمريضية وأعضاء مجلس الادارة، وغطت المحاضرات تخصصات الباطنة والقلب والأعصاب والعظام والمختبر والأطفال والتمريض.

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