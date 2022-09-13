وكالة الرأي الفلسطينية الإسعاف والطوارئ بالصحة يبحث التعاون المشترك مع الدفاع المدني وكالة الرأي الفلسطينية "زقوت" يبحث تجويد الخدمة الصحية في مستشفى الإندونيسي وكالة الرأي الفلسطينية محكمة الاحتلال تصدر حكمًا بالسجن الفعلي بحق أسيرين مقدسيين وكالة الرأي الفلسطينية المستشفى الأوروبي ينظم اليوم العلمي الثالث حول ارتفاع ضغط الدم وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى وكالة الرأي الفلسطينية مديرية التدريب تختتم بطولة كرة الطائرة الشاطئيـة وكالة الرأي الفلسطينية وحدة تطوير الأداء المؤسسي في المالية تزور معبر كرم أبو سالم وكالة الرأي الفلسطينية كلية المجتمع الاقصى عراقه تمتد وحاضنة لـ12 برنامج وكالة الرأي الفلسطينية 4650 أسيرًا داخل سجون الاحتلال بينهم 600 مرضى وكالة الرأي الفلسطينية أكثر من 135 ألف حالة اعتقال منذ توقيع اتفاقية "أوسلو"
أخبار » الأخبار الحكومية

"زقوت" يبحث تجويد الخدمة الصحية في مستشفى الإندونيسي

13 أيلول / سبتمبر 2022 02:11

111
111

غزة-الراي

ناقش د.محمد زقوت مدير عام المستشفيات عدة ملفات أبرزها احتياجات الكادر البشرى من أطباء الجراحة والباطنة، وملف أطباء البورد، والعيادات الخارجية بهدف تحسين الخدمة الصحية في مستشفى الإندونيسي.

جاء ذلك خلال لقائه صباح اليوم مع فريق من مستشفى الإندونيسي، بحضور مدير الطب الحرج د.اياد أبو كرش ود.عماد الفيومى مدير شئون الأطباء.

وأكد د.زقوت خلال اللقاء على تفعيل دور إدارة المستشفى والوقوف على التحديات والمعيقات ومعالجتها وتبادل الخبرات بين المستشفيات الأخرى، لافتا الى أنه سيتم دعم المستشفى بأطباء بورد خلال الأيام المقبلة وأهمها أقسام الجراحة.

وشدد على أهمية ضرورة ارسال الوفود لمستشفى الإندونيسي لتبادل الخبرات واكساب الطاقم المحلى المهارات اللازمة. كما ناقش آلية توسعة العيادات الخارجية لمستشفى الإندونيسي لتحسين بيئة العمل وتعزيز جودة الخدمة المقدمة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية المجتمع الاقصى عراقه تمتد وحاضنة لـ12 برنامج

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟