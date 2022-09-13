"زقوت" يبحث تجويد الخدمة الصحية في مستشفى الإندونيسي

غزة-الراي

ناقش د.محمد زقوت مدير عام المستشفيات عدة ملفات أبرزها احتياجات الكادر البشرى من أطباء الجراحة والباطنة، وملف أطباء البورد، والعيادات الخارجية بهدف تحسين الخدمة الصحية في مستشفى الإندونيسي.

جاء ذلك خلال لقائه صباح اليوم مع فريق من مستشفى الإندونيسي، بحضور مدير الطب الحرج د.اياد أبو كرش ود.عماد الفيومى مدير شئون الأطباء.

وأكد د.زقوت خلال اللقاء على تفعيل دور إدارة المستشفى والوقوف على التحديات والمعيقات ومعالجتها وتبادل الخبرات بين المستشفيات الأخرى، لافتا الى أنه سيتم دعم المستشفى بأطباء بورد خلال الأيام المقبلة وأهمها أقسام الجراحة.

وشدد على أهمية ضرورة ارسال الوفود لمستشفى الإندونيسي لتبادل الخبرات واكساب الطاقم المحلى المهارات اللازمة. كما ناقش آلية توسعة العيادات الخارجية لمستشفى الإندونيسي لتحسين بيئة العمل وتعزيز جودة الخدمة المقدمة.