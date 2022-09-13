الشؤون الإدارية بالصحة تنجز مهاماً إدارية متنوعة خلال أغسطس

غزة-الراي

أكد تقرير صادر عن الادارة العامة للشؤون الادارية بوزارة الصحة، أن دائرة القومسيون الطبي أنجزت نحو (920) معاملة، منها(72) حالة مرضية محلية، و(36) حالة مرضية قد أنجزت من قبل اللجنة المركزية بالإضافة الى (812) معاملة حددت خلالها نسبة العجز، واللياقة، ومعاملات استبدال المعاش، والقدرة على الكسب خلال شهر أغسطس.

وتابع التقرير إن دائرة مخازن اللوازم تعمل على توفير وتعبئة الاكسجين، بما يتناسب مع الخدمات المقدمة للمرضى في مرافق وزارة الصحة حيث تم تعبئة (693) اسطوانة أكسجين للمرضى العاديين في شهر أغسطس الماضي وتوفير مبلغ وقدرة (6.115) دولار وذلك بتعبئة اسطوانات الاكسجين داخل محطات الوزارة بدل تعبئتها في المحطات الخاصة، كما وتابعت الدائرة استلام وتسليم التبرعات وإنتاج وفرشات الأسرة الخاصة بالمرضى في المستشفيات وطباعة نماذج خاصة بالوزارة بتكلفة قيمتها اقل من القيمة السوقية وتوفير مبلغ (8.735) دولار.

وأفاد أن دائرة الأرشفة والتحول الالكتروني أنجزت نحو (107) ألف ملف مسحوب ضوئيا في جميع مرافق الوزارة بالإضافة الى تدقيق نحو(46) ألف ملف حتى نهاية شهر أغسطس، مشيرا الى دور دائرة التبرعات في متابعتها لملف استلام التبرعات والمساعدات الطبية القادمة الى وزارة الصحة.

وبين التقرير أن دائرة الخدمات الفندقية تسعى لتحسين جودة خدمات التغذية العلاجية الصحية في المستشفيات ومتابعتها والإشراف عليها من خلال القيام بجولات تفتيشية بلغت نحو 82 زيارة خلال شهر أغسطس تضمنت متابعة شركات النظافة والمغاسل والتغذية الى جانب (33) زيارة ضمن لجنة وحدة المريض والتي تهدف من خلالها تحسين بيئة المريض ورفع مستوى الخدمات في المرافق الصحية، بينما بلغ عدد الوجبات الغذائية المقدمة في المستشفيات نحو (52.496) ألف وجبة غذائية منهم (34.050) ألف وجبة مقدمة للموظفين.

وأوضح أن دائرة النقل والمواصلات تولي اهتماما كبيرا بتسهيل مهام عمل كافة مكونات وزارة الصحة حيث نفذت خلال شهر اغسطس نحو (25) ألف مهمة إدارية ما بين مهمات استدعاء الأطباء ونقل الممرضين ومهمات عمل خاصة بالمستشفيات والإدارات ومرضى فيروس كورونا، الى جانب صيانة (200) سيارة نقل.

وذكر التقرير أن قسم العهدة المركزية أجرى ثلاث زيارات ميدانية للمتابعة والجرد المفاجئ ل(10) أقسام في وزارة الصحة، حيث بلغت عدد الاصناف التي تم جردها (310) صنف خلال شهر أغسطس.

يذكر حسب إحصائية صادرة عن الإدارة قامت دائرة الشؤون الادارية وشؤون الموظفين بإنجاز نحو (46) معاملة تعيين خاصة بأطباء الامتياز، وتعيين (60) موظف على بند التطوع بادر، و (4) طبيب على بند البورد، وتعيين (49) موظف تحت بند بدل أمومة ومجاز، بينما بلغ العدد الإجمالي للبريد الصادر لديوان الموظفين العام ووزارة المالية والوزارات الاخرى نحو (1527) معاملة.